Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 17 yılın en güçlü rallisi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, “Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, BIST 100 endeksinin 2 aydır rekor tazelediğini duyurdu.

4.8 trilyon TL'ye ulaşmış durumda

Bu yükselişin Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ettiğinin altını çizen Nebati, “Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve kârlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor” ifadelerini kullandı.

Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor

BIST 100 endeksinin 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydettiğini belirten Nebati, “Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor” açıklamasında bulundu.