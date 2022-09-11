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Tarkan konseri Twitter'da TT oldu Fatih Altaylı Tarkan'ın muhalefetini yazdı

Tarkan konseri Twitter'da TT oldu Fatih Altaylı Tarkan'ın muhalefetini yazdı

İZMİR’in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, Twitter'da TT oldu. Tarkan'a yönelik tepkileri kaleme alan Fatih Altaylı, "Siz insan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız o Tarkan’ın kabahati değil. Sizin kendi eksikliğiniz." dedi.

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Tarkan'ın İzmir konseri gündem oldu. Konseri 2 milyon kişi izlerken dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk beşte yer aldığı iddia edildi.

İktidar partisinin uygulamalarına yönelik çıkışlarıyla bilinen Tarkan'ın konseri, sosyal medyaya çok konuşuldu. Konsere ilişkin yorumlar Twitter'da TT oldu. 

Yazar Fatih Altaylı, Habertürk'te "İnsani muhalefet" başlıklı köşesinde Tarkan'ı eleştirenleri hedef aldı.

"Medeni dünya ile el ele olmak istiyorlar"

Tarkan'ın muhalefetinin siyasi değil insani olduğunu savunan Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan gibi eğlenebilmek, neşelenebilmek, gülebilmek, hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar dışlanmamak, yaşam tarzlarından ötürü ötekileştirilmemek, ne yiyip içeceklerinden, kaç çocuk yapacaklarına kadar dayatmalara maruz kalmamak, cinsel yönelimlere değil çocuk tacizcilerine tepki gösterildiğini duymak, kadın cinayeti haberi almamak, medeni dünya ile el ele olmak istiyorlar.

Muhalefetleri bunun tam aksini isteyenlere. Tarkan’a “muhalif” diyorsanız yukarıda saydıklarımdan yanasınız demektir. Nerede durduğunuzu gösterecek başka bir turnusol yoktur.

Siz insan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız o Tarkan’ın kabahati değil.

Sizin kendi eksikliğiniz. Tarkan’ın konseri de, Yalova artık il olduğu için başka yerlere atadığınız kaymakamlara iptal ettirdiğiniz onlarca festivalin rövanşı."

   

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