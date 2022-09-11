Misafirleriniz her yerde anlatacak! Krepli tavuk bohçası görüntüsüyle bile hayran bırakıyor

Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız aradığınız enfes yemek fikri ayağınıza geldi. Eşiniz, bu yemeği yediğinde parmaklarını da yiyecek. Bu krepli tavuk bohçası tarifi, tadını damağınızda bırakacak. Hem yapması hem de yemesi zevkli... Görüntüsü ise dillere destan... Krepli tavuk bohça tarifini sizler için derledik...

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Krepli tavuk bohça tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, dert etmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle krepli tavuk bohçalarını yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Yemek çeşidi konusunda her zorlandığınızda aklınıza gelecek olan bu tarif, gününüzü kurtaracak. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan krepli tavuk bohça yemeği, yiyenleri siz hayran bırakacak. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz krepli tavuk bohça tarifi...

Krepli tavuk bohça için malzemeler:

Krep için:

- 2 su bardağı süt

- 2 yumurta

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- Tuz

- Bir tutam dereotu

- Krep hamuru olacak kadar un (9-10 yemek kaşığı yaklaşık)

İç malzeme:

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 parça tavuk göğsü(350 gr kadar)

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 adet orta boy patates

- 1 su bardağı haşlanmış bezelye

- Tuz

- Pul biber

- Karabiber

Beşamel sos için:

- 1. 5 su bardağı süt

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1. 5 yemek kaşığı un

- Tuz

Üzeri için:

- Kaşar peynir

Krepli tavuk bohça yapılışı:

- Yemeği yapmaya önce kreplerden başlayın. Yumurtayı bir kapa kırıp çırpın ve daha sonra kabın içine sıvı yağı, sütü, unu, tuzu ilave edip iyi bir şekilde tekrar çırpın.

- Dereotunu ince ince kıyıp karışıma ekleyin ve karıştırın.

- Krep tavasını ısıtın, kepçe ile karışımdan döküp her iki tarafını da pişirin. Krep hamuru bitene kadar bu işleme devam edin ve pişen krepleri uygun bir yere alarak soğumaya bırakın.

- İç malzemeyi hazırlayıp için patatesi küp doğrayıp az yağda kızartın ve soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.

- İçine küp küp doğranmış tavukları ekleyin ve suyunu çekene kadar soteleyin. Daha sonra içerisine salça ekleyin.

- 5 dk daha kavurup, patatesi bezelyeyi tuzu ekleyip bir süre daha çevirip ocaktan alın.

- Daha sonra bir kase alın ve krepi kaseye serin.

- İç malzemeden krebin içine koyup bohça şeklinde kapatın.

- Kürdan ile tutturun ve fırın tepsisinin içine ters bir şekilde yerleştirin. (Tüm kreplere aynı işlemi uygulayın)

- Beşamel sos için tereyağı ve unu pembeleşinceye kadar kavuruyn.

- Sütü, tuzu ekleyip koyulaşıncaya kadar karıştırın.

- Tepsideki bohçaların üzerine beşamel sostan paylaştırın.

- En son üzerlerine kaşar peyniri rendesi ekleyin.

- Peynirler eriyip kızarana kadar fırında pişirin. (yaklaşık 15-20 dk)

*** İç malzeme çeşitlendirilebilir.

Afiyet olsun...