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AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı! İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi yollamayın

AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı! İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi yollamayın

İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti Gençlik Kolları üyesi gençler tarafından Avcılar'daki kaza yerinde çekilen görüntülerdeki "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayan ölü var" ifadelerine tepki gösterdi.

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İSTANBUL Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir gencin paylaşımı tartışma konusu oldu.

Görüntüleri birkaç kez izlediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Böyle bir akıl, bir mantık var mı? Anlamaya çalıştım. Vicdanım buna el vermedi. Üzüldüm, o çocuklarımızın, o gençlerimizin annelerine, babalarına şu mesajı vermek istiyorum; yalanın, iftiranın, siyaset için, oy için her şeyin mubah olduğunun talimat verildiği bu AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın.

 Oy verin, oy vermeyin beni ilgilendirmiyor ama bu çocuklarınıza oraya göndermeyin. Yazıktır, günahtır. Böyle bir şey olmaz."" dedi.

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