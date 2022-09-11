Güzel tatlı yapan komşu bile çatlayacak! İrmikli bülbül yuvası tatlısı mest ediyor

Küçükten büyüğe herkesin severek yiyeceği irmikli bülbül yuvası tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakacak cinste... Pratik ve kolay hazırlanışı sayesinde çayın yanında yemek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tatlıyı tarif defterinize eklemeyi ihmal etmeyin. İşte irmikli bülbül yuvası tarifi...

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İrmikli bülbül yuvası tarifi

Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız irmikli bülbül yuvası tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle gözdeniz olacak. Bülbül yuvasına benzeyen bu tatlıyı yemeye doyamayacak. Ağızda dağılan muhteşem irmikli kıvamıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu tatlıyı yerken ağzınızın tadı yerine gelecek. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı irmikli bülbül yuvası tatlısının tarifi...

İrmikli bülbül yuvası için malzemeler:

- 125 gram yumuşak margarin veya tereyağı

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 tane yumurta

- Yarım su bardağı yoğurt

- 1 çorba kaşığı sirke

- 1 çimdik tuz

- 1 su bardağı irmik

- Yarım paket kabartma tozu (5 gram)

- 1 paket vanilya

- 4 su bardağı un

Üzeri için:

- 1 bardak kadar bütün fındık

Bulamak için:

- İrmik

Şerbeti için:

- 3.5 su bardağı su

- 3.5 su bardağı şeker

- 3 4 damla limon suyu

İrmikli bülbül yuvası tatlısı yapılışı:

- Öncelikle şerbeti yapmak için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırın.

- Su ve şeker karışımı kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave edip 5 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakın.

- Hamuru hazırlamak için gerekli malzemeleri ( un ve kabartma tozu hariç) derin bir karıştırma kabında karıştırıp un ve kabartma tozunu ilave ederek ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun.

- Hamuru ikiye bölüp hafifçe un serptiğiniz tezgahta merdaneyle yarım cm kalınlığında açın ve yuvarlak bir kalıp veya su bardağının ağzıyla kesin.

- Çıkan yuvarlakların yarısının ortasını da küçük bir kalıpla yada şişe kapağı yardımıyla kesip delik olmayan yuvarlağın üzerine yumurta akı sürün.

- Delikli olan hamuru üzerine koyup elinizle düzeltin ve her yerini irmiğe bulayın.

- Üzerine fındıkları koyun. (Yumurta akını fındıkların yapışıp düşmemesi için sürüyoruz)

- Kenarlardan çıkan hamurları toplayıp bütün hamura tekrar aynı işlemi yapın.

- Yağladığınız ya da yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine dizip önceden ısıtmış olduğunuz ve 180 dereceye ayarladığınız fırında hafifçe kızarana kadar pişirin.

- Kızaran tatlıları soğumuş olan şerbete atıp tatlılar dibe çökünce bir süzgeç yardımıyla çıkarın ve tekrar tepsiye dizin. (Böylelikle tatlılar şerbeti eşit olarak her yerine çekiyor)

- Siz isterseniz üzerine dökebilirsiniz o zaman tatlıları biraz beklettikten sonra ters düz edip, şerbeti her yerinin çekmesini sağlayın.

- Tatlılar birkaç saat soğuyup dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...