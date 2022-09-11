Lokantayı evinize getirecek tarif! Köfteli patlıcan sarmayla aşçı sizsiniz

Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız aradığınız fikir ayağınıza geldi. Eşiniz, bu yemeği yediğinde parmaklarını da yiyecek. Bu köfteli patlıcan sarma tarifi, patlıcanı vermeyenlere sevdirecek... Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... köfteli patlıcan sarma tarifini sizler için derledik...

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Köfteli patlıcan sarma tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, üzülmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle köfteli patlıcan sarma yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu kadar az malzemeyle böylesine lezzetli bir yemeği yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız zaman aklınıza gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu köfteli patlıcan sarma tarifi, patlıcanı sevmeyen eşinizi aşık edecek. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz köfteli patlıcan sarma tarifi...

Köfteli patlıcan sarma için malzemeler:

- 4-5 adet patlıcan

- Birkaç domates ve biber

Köftesi için:

- 300 gram kıyma (orta yağlı dana kuzu karışık olabilir)

- 2 adet patates

- 3 yemek kaşığı galeta unu

- 1 adet yumurta

- 1 adet soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

- 1 diş sarımsak (dövülmüş)

Kızartmak için:

- Sıvı yağ

Sosu için:

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 çay bardağı domates sosu

- Yarım tatlı kaşığı tuz

- Sıcak su

Köfteli patlıcan sarma yapılışı:

- Patlıcanları alacalı soyup, uzunlamasına dilimleyin ve tuzlu su içerisine alarak, 15-20 dakika kadar bekletin.

- Bu esnada köftesi için, patatesleri rendeleyip suyunu sıkın. (Dilerseniz kıyma miktarını arttırıp patates kullanmayabilirsiniz)

- Köfte için gerekli malzemeleri bir kaba alıp, köfte harcını yoğurun. (bu aşamada köftelerinizin dağılmaması için yumurtayı da ekleyebilirsiniz)

- Köfte harcından parçalar kopararak, şekillendirin.

- Tuzlu suda bekleyen patlıcanları, kağıt havlu ile kuruladıktan sonra tavada sıvı yağ ile arkalı önlü kızartın.

- Patlıcanlar kızardıktan sonra, aynı tavaya biraz daha yağ ekleyip köfteleri de kızartın.

- Kızaran patlıcanın bir kenarına köfte yerleştirip, rulo şeklinde sarın. (Patlıcan küçükse, iki patlıcanı birbirine ekleyebilirsiniz)

- Köfteli patlıcan rulolarını fırın tepsisine yerleştirin. Aralarına domates veya varsa yeşil biber koyun.

- Yemeğin sosu için, salçayı bir kasede sıcak su ile çözdürün. Bu esnada domates sosunu da ekleyin. Salçanın ve sosun tuzuna göre tuzunu ayarlayın.

- Hazırladığınız sosu da fırın tepsisine boşaltın ve yemeği önceden ısıttığınız ve 180 dereceye ayarladığınız fırında yaklaşık 30 dk pişirin.

- Yemek piştikten sonra fırından alın ve istediğiniz şekilde servis edin.

Afiyet olsun...