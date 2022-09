Mükemmel bir cilt için kozmetik ürünlere alternatif mucizevi yöntemler!

Başta kadınlar olmak üzere hemen hemen herkes cildinin sağlıklı ve pürüzsüz bir şekilde görünmesini ister. Ancak cilt için kullanılan kremler veya kozmetik ürünleri uzun vadede cilde oldukça zarar verebiliyor. İşte tam da bu noktada cildinizi güzelleştirmek için doğal yoldan kullanabileceğiniz takviyeler mevcut.

Cildi güzelleştirmek ve daha canlı göstermek için oldukça fazla krem veya kozmetik ürünleri piyasada bulunuyor. Ancak bu ürünleri kullanmak bir süre sonra cilde faydadan çok zarar vermeye başlayabiliyor. İşte cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlayacak takviyeler.

A vitamini

Akne tedavisi için vitamin takviyeleri kullanmak söz mevzusu olduğunda, birçok dermatolog A vitamini önermektedir. Bununla birlikte yaygın olarak retinoidler olarak da bilinen A vitamini türevlerinin, gözeneklerin tıkanmasını önleyen cilt hücresi döngüsünü düzenleyerek aknenin temizlenmesine destek olduğu bilinmektedir. Retinoidler bunun yanı sıra sivilce izlerinin görünümünü iyileştirmeye destek olarak kolajen üretimini de artırır.

B3 vitamini

Uzmankara göre mermer gibi bir cilde sahip olmanın diğer temel vitamini ise B3 vitaminidir. Anti-inflamatuar özellikleri sebebiyle, bir B3 vitamini veya niasin formu olan nikotinamid, akne tedavisinde oldukça faydalı olmaktadır. Parlamaya ve ciltte yağlanmaya neden olan yağ üretimini düşürmede de birçok etkisi bulunuyor.

C vitamini

Birçok dermatolog, cildin hem altında hem de yüzeyinde yara izlerini tedavi etmeye ve önlemeye destek olmak için C Vitamini öneriyor. Cildinizin en üst tabakası olan epidermis, onu korumak ve yeni cilt üretmek için gerekli olan yüksek düzeyde C vitamini içeriyor. C vitamininin anti-inflamatuar özellikleri de kızarıklık ve şişliğin azalmasına da destek olur.

Çinko

Düşük çinko seviyelerinin daha şiddetli akne ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar mevcut. Bu durum da çinko takviyesinin aknede tedavisinde etkili bir çözüm olacağını gözler önüne seriyor. Çinko eksikliği yaşayanlarda çinko takviyesi akneyi iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Kullanmadan önce...

Fakat, bu takviyelerin bazı istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çinko, yüksek dozlarda alındığı takdirde bulantı, kusma ve ishale neden olabilir. Çeşitli çinko formülasyonları mevcuttur, bu sebeple sivilcenizi tedavi etmek için çinko takviyesi almak istiyorsanız, doğru dozu aldığınızdan emin olmak için önce mutlaka uzman bir doktora danışın.

Her cilt benzersizdir

Herkesin cildi birbirinden farklıdır. Sivilce izleri için herkese uyan tek bir çözüm yoktur ve bir kişinin cildinde mükemmel sonuçlar veren bir ürün diğer kişide faydalı olmayabilir. Bunun yanı sıra çalışmalar ve kanıtlar, C, A, B3 ve çinko vitaminlerinin akne izlerinin solmasına ve iyileşmesine destek olabileceğini, daha temiz bir cilde ve kusursuz görünmeye faydalı olabileceğini göstermektedir.