BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Gürsel Tekin canlı yayında ilan etti: CHP genel başkanlığına aday olabilirim

Gürsel Tekin canlı yayında ilan etti: CHP genel başkanlığına aday olabilirim

"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel TekiN, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun cumhurbaşkanı adayı olup genel başkanlığı bırakması durumunda kendisinin başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

Abone ol

'HDP' çıkışıyla 6'lı masada tartışmalara neden olan ve özellikle İYİ Parti cephesinden sert eleştiriler alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

CNN Türk yayınına katılan Gürsel Tekin, "CHP'nin adayı CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Genel Başkanımızdır. Son derece doğaldır, onun dışında aday aranmaz" dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki görüşmelere itirazı olmadığını belirten Tekin, "Efendim 'altılı masa'... Ona itiraz etmiyorum. O başka bir şey ama birey olarak, Gürsel Tekin olarak benim özlemim, mutlak ve mutlak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken cumhurbaşkanı adayının temiz ellerde ve Sayın Genel Başkanımız olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

"CHP genel başkanlığına talip olurum"

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması halinde kendisinin aday olabileceğini söyleyen Tekin, "Soru şu: Sayın Genel Başkan cumhurbaşkanı adayı olursa, genel başkanlığı bırakırsa buna genel başkanlığa talip olur musun, elbette olurum, niçin olmayayım?" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı
Foto Galeri 11 yıl garajda yattı 17.500 km'de 2000 model Honda Civic 1.4 iS tek marşta çalıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mükemmel bir cilt için kozmetik ürünlere alternatif mucizevi yöntemler!
Mükemmel bir cilt için kozmetik ürünlere alternatif mucizevi yöntemler!
Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
Ordu'da feci olay! Minibüsün açık kapısından dışarı savruldu
Ordu'da feci olay! Minibüsün açık kapısından dışarı savruldu
Misafirleriniz her yerde anlatacak! Krepli tavuk bohçası görüntüsüyle bile hayran bırakıyor
Misafirleriniz her yerde anlatacak! Krepli tavuk bohçası görüntüsüyle bile hayran bırakıyor
AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı! İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi yollamayın
AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı! İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi yollamayın
Güzel tatlı yapan komşu bile çatlayacak! İrmikli bülbül yuvası tatlısı mest ediyor
Güzel tatlı yapan komşu bile çatlayacak! İrmikli bülbül yuvası tatlısı mest ediyor
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı aman dikkat
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı aman dikkat
Yeni Chery bambaşka oldu 10 yıl öncekinden çok farklı yetkili isimden Türkiye açıklaması
Yeni Chery bambaşka oldu 10 yıl öncekinden çok farklı yetkili isimden Türkiye açıklaması
Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa bu yöntemi mutlaka deneyin
Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa bu yöntemi mutlaka deneyin
Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 17 yılın en güçlü rallisi
Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 17 yılın en güçlü rallisi