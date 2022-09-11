Gürsel Tekin canlı yayında ilan etti: CHP genel başkanlığına aday olabilirim

"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel TekiN, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun cumhurbaşkanı adayı olup genel başkanlığı bırakması durumunda kendisinin başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

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'HDP' çıkışıyla 6'lı masada tartışmalara neden olan ve özellikle İYİ Parti cephesinden sert eleştiriler alan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

CNN Türk yayınına katılan Gürsel Tekin, "CHP'nin adayı CHP'nin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Genel Başkanımızdır. Son derece doğaldır, onun dışında aday aranmaz" dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki görüşmelere itirazı olmadığını belirten Tekin, "Efendim 'altılı masa'... Ona itiraz etmiyorum. O başka bir şey ama birey olarak, Gürsel Tekin olarak benim özlemim, mutlak ve mutlak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken cumhurbaşkanı adayının temiz ellerde ve Sayın Genel Başkanımız olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

"CHP genel başkanlığına talip olurum"

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması halinde kendisinin aday olabileceğini söyleyen Tekin, "Soru şu: Sayın Genel Başkan cumhurbaşkanı adayı olursa, genel başkanlığı bırakırsa buna genel başkanlığa talip olur musun, elbette olurum, niçin olmayayım?" ifadelerini kullandı.