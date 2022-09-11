Yerken diğer lokmaları düşündüren nefis kurabiye tarifi! Mis gibi kokusu evinizi saracak
En çok tüketilen ve yapılan tatlı türleri arasında yer alan kurabiyeler, özellikle çocuklu ailelerin evinden eksik olmuyor. İşte damağınızda tadını bırakacak damla çikolatalı kurabiye tarifi.Abone ol
Özellikle öğlen ile akşam arası küçük atıştırmalıklardan hoşlanan kişilerin en sevdiği yiyeceklerin başında kurabiyeler geliyor. Farklı farklı türde olan kurabiyeler başta çocuklu aileler olmak üzere her evde mutlaka dolabın bir köşesinde bulunan gıdalar arasında yer alıyor.
İşte size karnınız hafif kazındığında veya ağzınızı tatlandırmak istediğinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve yiyebileceğiniz damla çikolatalı kurabiye malzemeleri ve tarifi.
Damla çikolatalı kurabiye tarifi için malzemeler
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3.5 çay bardağı un
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125 gr. tereyağı (8.5 yemek kaşığı)
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1 çay bardağı toz şeker
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1 çay bardağı esmer şeker
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1 tatlı kaşığı nişasta
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1 adet yumurta
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250 gram çikolata (bitter veya sütlü damla çikolata)
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1 çay kaşığı kabartma tozu
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1 paket vanilin
Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?
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Bir kabın içine tereyağı, toz şeker ve esmeri şekeri alarak krem kıvamına gelene kadar spatulayla iyice karıştırın.
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Bu karışımın üzerine vanilya ve yumurtayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
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Daha sonra üzerine kabartma tozu, nişasta, tuz ve elenmiş unu ilave ederek karıştırmayı sürdürün.
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Sonrasında ise damla çikolataları da ekleyerek tekrar karıştırmaya başlayın.
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Yemek kaşığı yardımıyla hamurdan ceviz büyüklüğünde eşit parçalar koparın.
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Hamurlara isterseniz top şekli, isterseniz de hafifçe bastırarak klasik kurabiye şekli verebilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize bağlı bir durum.
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Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra hazırladığınız kurabiyeleri tepsiye düzgünce dizin.
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Daha öncesinden ısıtılmış 180 dereceli fırında yaklaşık 15 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
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Pişen kurabiyeleri oda sıcaklığında bir müddet dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Damla çikolatalı kurabiye tarifinin püf noktaları
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Damla çikolatalı kurabiye tarifine başlamadan hemen önce tereyağı ve diğer malzemeleri oda sıcaklığında bekletin
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Kurabiyeleri küçük parçalar halinde veya dev kurabiye olacak şekilde hazırlamak sizin tercihinize bağlı.
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Verilen ölçülerden orta boylarda 2 tepsi kurabiye çıkmaktadır.
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Kurabiyeyi hazırladıktan sonra mutlaka oda sıcaklığında bir müddet dinlendirin.
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Hazırladığınız bu leziz kurabiyeleri cam kavanozlara koyup kapağını kapatarak 1 hafta boyunca bayatlamadan uzun bir süre saklayabilirsiniz.
Ortaya çıkan bu damla çikolatalı kurabiyeleri gün arasında çayla birlikte tüketebilirsiniz.