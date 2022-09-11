Yerken diğer lokmaları düşündüren nefis kurabiye tarifi! Mis gibi kokusu evinizi saracak

En çok tüketilen ve yapılan tatlı türleri arasında yer alan kurabiyeler, özellikle çocuklu ailelerin evinden eksik olmuyor. İşte damağınızda tadını bırakacak damla çikolatalı kurabiye tarifi.

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Özellikle öğlen ile akşam arası küçük atıştırmalıklardan hoşlanan kişilerin en sevdiği yiyeceklerin başında kurabiyeler geliyor. Farklı farklı türde olan kurabiyeler başta çocuklu aileler olmak üzere her evde mutlaka dolabın bir köşesinde bulunan gıdalar arasında yer alıyor.

İşte size karnınız hafif kazındığında veya ağzınızı tatlandırmak istediğinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve yiyebileceğiniz damla çikolatalı kurabiye malzemeleri ve tarifi.