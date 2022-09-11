İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var

CHP'li Barış Yarkadaş'ın İYİ Partili isimlerin CHP'li belediyelerden aldığı yüzlerce milyon liralık ihaleler aldığı iddiasıyla ilgili olarak bir çarpıcı açıklamalar da İY Parti'den AK Parti'ye geçen milletvekili İsmail Ok'tan geldi. İsmail Ok "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var. Yüzleri kızarıyorsa istifa etsinler. Edemezler çünkü hep birlikte nemalanıyorlar" dedi.

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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın CHP'li belediyelerden ihale alan İYİ Partili isimlerle ilgili iddiasıyla ilgili yeni açıklamalar tartışmaları iyice alevlendirdi.

İsmail Ok: Buzdağının görünen yüzü

İYİ Parti ve CHP arasındaki bu ihale skandalıyla ilgili AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok'tan SABAH TV'den Onur Şahanoğlu'na konuştu. İYİ Parti'den milliyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçulara teslim edildiğini ifade ederek istifa eden Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi.

"Hani milletvekili yakını ihaleye girmeyecekti"

İsmail Ok şunları söyledi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, kamuoyuna da daha önce yansımıştı bunlar. Ama taban bunları yeni yeni öğrendiği için kamuoyunda daha çok dikkat çekmeye başladı. Bunlara oy veren kitlelerin rahatsızlığı nedeniyle gündemde daha uzun süre kalmaya başladı. O zaman sayın milletvekili, 'Bu ihaleyi çocuklar almış, benim haberim yok' gibi bir de kamuoyu ile dalga geçici, tiye alıcı, hafife alıcı cevap verdi. Hani siz hiçbir milletvekilinin yakını, bırak yakınını kendisi, ortağının bulunduğu ihalelere girmeyecekti, işe girmeyecekti. İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda görev yapıp da, büyükşehirlerde bir tarafta HDP'li, bir tarafta İYİ Partili bürokratlar CHP şemsiyesi altında, şu anda koalisyonu oluşturmuş durumdalar.

"O milletvekilini istifaya davet edin"

Bu güneşin balçıkla sıvanmayacağını, mızrağın çuvala sığmadığını gösteren bütün kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden küçük bir olay. Daha büyükleri de mi var? Evet kesinlikle var, kesinlikle var. Siz Barış Yarkadaş'ı şikayet edeceğinize, o milletvekilini istifaya davet edin samimiyseniz. Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden nasıl olur da, bizim beraber yönettiğimiz Büyükşehir Belediyesinden ihale aldınız diye istifaya davet ettirmeniz lazım. Edemezler istifaya davet. Meral Akşener istifaya davet edemez. Çünkü beraber bu kurguları hayata geçiriyorlar. Onun için Barış Yarkadaş'a değil, aynanın karşısına geçip baksınlar, bak altını çiziyorum yüzleri kızarıyorsa o milletvekilini istifaya davet etsinler. Edemezler çünkü birlikte yapıyorlar bunu. Herkes o şeyden nemalanıyor."

Ne olmuştu?

İhale skandalında ilk olarak Yarkadaş "HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır." diye konuşmuştu."

İYİ Parti adına Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın suç duyurusunda bulunması üzerine Yarkadaş, suç duyurusuna bir TV programının canlı yayınında zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Yarkadaş "HDP'yi yok saydığınız, takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız, böyle bir iddianız olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bu ülkenin eşit yurttaşlarına karşı ayrımcılık yaparsınız. Had bildirme işi çıktı, benimle ilgili tweet yazıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 'Haddini aştı' diyor. Ne haddine senin ben gazeteciyim her türlü düşüncemi ifade ederim. Sen İYİ Partili olarak CHP'li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm" ifadelerini kullandı