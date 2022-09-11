Diyabet hastalığını elleriniz ele veriyor! Belirti deyip geçmeyin bakın nelere neden oluyor

Halk arasında en çok görülen hastalıklar arasında bulunan şeker hastalığını aslında birçok kişi fark etmeden yaşayabiliyor. Ancak şeker hastası olup olmadığınızı aslında ellerinize bakarak öğrenebilirsiniz.

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Diyabet olarak bilinen şeker hastalığı tüm yaşamı etkisi altına alarak birçok rahatsızlığa yol açıyor. Kandaki şeker seviyesinin belirli bir düzeyin üstüne çıkması diyabete sebep oluyor. Şeker hastalarının birçoğu diyabet olduklarını fark etmiyor bu da hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Şeker hastalığını erken teşhis edebilmek için vücudunuzda yaşadığınız değişikler hakkında bilinçli olmanız gerekiyor. Uzman isimler şeker hastalığının ellerinizde belirti verebileceğini açıklıyor.

Dolaşım sorunları ellerde değişime neden oluyor

Elleriniz ve tırnaklarınız diyabet hakkında size ipuçları verebiliyor. Daha önce yapılan bir çalışmada diyabetli kişilerin dolaşım sorunları yaşadığını tespit edildi. Bu durum, tırnakların etrafında kızarıklık fark edebileceğiniz anlamını taşıyor. Bununla birlikte tırnak etlerinize ve tırnağın tırnak yatağında ne kadar sıkı olduğuna da dikkat etmelisiniz. Uzman isimler konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Diyabetli kişiler ayrıca periungual kabarcıklar, kanama ve ülserasyon alabilirler. Arteriyel emboli varsa kıymık kanamaları da gösterebilirler - ancak yaralanma daha yaygın bir nedendir. Dolaşım olmadığında tırnak da dokunun geri kalanı gibi ölür.

Diyabet hastalarının mantar enfeksiyonu yaşama olasılığı yüksek

Beau hattından da muzdarip olabilirsiniz, bu şeker hastalığı dahil olmak üzere kronik hastalıkları olan birçok insanda rastlanabilir. Siz tırnaklarınıza odaklanmış olsanız da, şeker hastalarının ayak tırnaklarına dikkat etmesi de oldukça önemlidir. Bunun sebebi, hastalığı olan kişilerin onikomikoz olarak bilinen bir mantar enfeksiyonu yaşama olasılığının daha yüksek olması olarak bilinir. Bu rahatsızlığa sahipseniz, tırnaklarınızın sararması ve kırılgan hale gelmesi kaçınılmaz.

Normalden fazla işiyorsanız dikkat

NHS , tip 2 hastalığınız varsa yaşamanız muhtemel 7 semptom olduğunu belirtiyor. Bunlardan biri normalden daha fazla idrara çıkmak ve NHS bunun daha çok gece olacağını belirtiyor.

Bu durum, kanınızda çok fazla şeker olduğunda, böbrekler şekerden kurtulmak için daha çok çalıştığında olur ve bu da vücudunuzu daha fazla idrar yapmaya sizi zorluyor.

Belirtilere dikkat

Bir başka semptom ise sürekli susuzluk hissetmektir ve bunun sebebi daha fazla idrara çıkmanızdır ve bu da dehidrasyona sebep olur. Devamlı yorgun hissetmek başka bir belirtidir ve bu düşük kan şekeri seviyelerine bağlı olabilir. NHS, denemeden kilo vermenin, altta kaşınmanın, iyileşmesi daha uzun süren kesiklerin ve yaraların ve bulanık görmenin başlıca belirtiler olduğunu söylüyor.

Belirtiler varsa mutlaka doktora görünün

Sizi daha fazla şeker hastalığı riskine sokan bazı şeyler vardır ve bunlar 40 yaşın üzerinde olmak, aşırı kilolu veya obez olmak gibi faktörler olarak bilinir. Tip 2 şeker hastalığı semptomlarından herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. Tip 2 şeker hastalığı söz konusu olduğunda erken teşhis çok önemlidir, çünkü bu kalp hastalığı, böbrek sorunları ve cinsel sorunlar gibi diğer sağlık sorunları riskinizi en aza indirebilir.