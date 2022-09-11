Fox Tv'den şok final kararı! O dizi hakkında final kararı kesinleşti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel isimli diziden, sevenlerine kötü haber geldi. Oldukça fazla hayranı olan dizinin final tarihi belli oldu.

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Senden Daha Güzel dizisi, yaz sezonunun sevilen yapımlarından birisi olmayı başarmıştı. Fakat yaz bitti ve Eylül sezonu an itibariyle başladı. Her ne kadar belli bir izleyici kitlesi ile bugünlere gelmiş olsa dahi birçok yaz dizisi gibi Senden Daha Güzel için artık yolun sonu gözükmeye başladı.

Yaz aylarında Salı akşamları ekranlara gelen dizinin, hafta içinde devam etme şansı görünmüyordu. Çünkü tv kanalının çok daha iddialı yapımları için hafta içini boş tutması gerekiyor ve sonunda beklenen karar açıklandı.

İzleyiciyi kaybetti

Romantik komedi türünde olan Senden Daha Güzel dizisinde Cemre Baysel ve Burak Çelik uyumu, seyirci tarafından çok başarılı bulundu. Dizi, kısa sürede beğeni kazanan bir dizi olmayı da başardı. Ancak geçtiğimiz hafta Salı akşamından Cumartesi akşamına geçirilmesiyle dizi bir miktar izleyiciyi kaybetti.

Reytinglerin düzelme ihtimali de kalmayınca karar gecikmedi. Senden Daha Güzel dizisi 14. bölümü ile birlikte 17 Eylül Cumartesi akşamı final yapma kararı aldı. Fox TV’den paylaşılan 14. bölümün final olduğuna yönelik bilgi, dizinin hayranlarını oldukça üzdü.

Günü değişti

Salı akşamları Fox TV’de ekrana gelmeye başlayan Kusursuz Kiracı dizisinin ardından Senden Daha Güzel dizisi Cumartesi günlerine kaydırılmıştı. Bu sefer Senden Daha Güzel dizisi, atv’nin Kardeşlerim ve TRT’nin Gönül Dağı dizileriyle karşı karşıya geldi ve izleyici kaybı kaçınılmaz oldu.

Kardeşlerim ve Gönül Dağı’nı 3 sezondur ilgiyle izleyenlerin aynı akşam yayınlanan Senden Daha Güzel dizisine geçiş yapması zorluydu. Yeni güne geçmesiyle birlikte seyirci kaybı yaşayan Senden Daha Güzel için devam etme fırsatı görmeyen Fox TV tarafından final kararı bir zorunluluk gibi gözüküyor.

Yaz sezonundaki renkli, heyecanlı, enerjik, başrollerin uyumu içindeki aşk hikayesi ile sevilerek seyredilse de kış sezonunda bu tür dizilerin varlık sergilemesi çok bir hayli zor.

Eleştirilerin hedefi oldu

Diziyi takip edenler zaten bir müddettir aynı hususlar etrafında dönülmesi, hiç bir ilerleme yaşanmaması sebebiyle eleştirilerini de artırmıştı ki, reyting düşüşünde bunun de etkisi var.

Senden Daha Güzel dizisi yine de birçok seyircinin aklında çıkmayacak bir yapım olarak gözüküyor.