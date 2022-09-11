Yunan güçlerin Ege denizinde saldırdığı geminin 'Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı

Yunanistan Sahil Güvenlik botlarının Ege'de uluslararası sularda silahlı saldırıyla taciz ettiği ticari geminin, 12 yıl önce İsrail'in saldırısına uğrayan ve sonrasında yük gemisine dönüştürülen Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

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Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Ro-Ro gemisinin yetkilisi Cengiz Oruç, yaşadıkları korku dolu anları NTV'ye anlattı. Oruç, saldırı sırasında gemide Türk bayrağı olduğunu ve Türk karasularında bulunduklarını söyledi.

12 yıl sonra yine hedef

Öte yandan geminin önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı. Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu.

Eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian", üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Yunanistan'dan izahat istendi

Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir" denildi.