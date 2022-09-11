BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  POLİTİKA

İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Bir oy için her şeyi satarsın

İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Bir oy için her şeyi satarsın

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, polisin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a sert tepki gösterdi: Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çataklı, "Bir oy için her şeyi satarsın" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ polisin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını paylaşarak "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz. dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı çirkin paylaşıma tepki göstererek "Sen Fetö’nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dahil!" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunan güçlerin Ege denizinde saldırdığı geminin 'Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı
Yunan güçlerin Ege denizinde saldırdığı geminin 'Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı
Diyabet hastalığını elleriniz ele veriyor! Belirti deyip geçmeyin bakın nelere neden oluyor
Diyabet hastalığını elleriniz ele veriyor! Belirti deyip geçmeyin bakın nelere neden oluyor
Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi Ali Koç Jorge Jesus ile görüştü
Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi Ali Koç Jorge Jesus ile görüştü
Tokat' ta orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Tokat' ta orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'a doğru yola çıktı
Kocaeli'de babaannesine kızan genç evi yaktı
Kocaeli'de babaannesine kızan genç evi yaktı
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Lokantayı evinize getirecek tarif! Köfteli patlıcan sarmayla aşçı sizsiniz
Lokantayı evinize getirecek tarif! Köfteli patlıcan sarmayla aşçı sizsiniz
Yerken diğer lokmaları düşündüren nefis kurabiye tarifi! Mis gibi kokusu evinizi saracak
Yerken diğer lokmaları düşündüren nefis kurabiye tarifi! Mis gibi kokusu evinizi saracak