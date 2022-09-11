Unutkanlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka bu besinleri tüketin!

Genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan unutkanlık durumu, genç yaştaki kişilerin de zaman zaman en büyük sorunu haline gelebiliyor. İşte unutkanlık sorununa iyi gelecek besinler...

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Belli bir yaşın üzerindeki kişilerin en korktuğu durumların başında alzheimer geliyor. Unutkanlık ile başlayan alzheimer hastalığı, ilerledikçe daha kötü durumlara sebep olabiliyor. Bu sebeple unutkanlık yaşayan kişiler alzheimer olma riskini düşündükçe korku haline girebiliyor. Ancak unutkanlık hissini çok sık yaşıyorsanız yiyeceğiniz bazı besinler ile bu durumu ortadan kısmen kandırabilirsiniz. İşte unutkanlık sorununa iyi gelecek besinler...

Yaban mersini

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen lezzetli bir atıştırmalık olan yaban mersini yararlı bir beyin güçlendiricidir.

2012 senesinde 16 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, çilek ve yaban mersini gibi çok sayıda çilek yiyen kadınların daha iyi hafıza yeteneklerine sahip olduğu ortaya çıktı.

Yaban mersini ve çilek, antosiyaninler adı verilen antioksidan bileşikler açısından oldukça zengindir.

Antosiyaninler kandan beyne geçme yeteneğine sahip bir maddedir. Yapılan çalışmalar da bu bileşiklerin hafıza ve öğrenmeden sorumlu beyin merkezlerinde yoğunlaştığını göstermiştir.

Yağlı balık

Beyniniz, beyin ve sinir hücreleri oluşturmak için omega-3'leri kullanır ve bu yağlar öğrenme ve hafıza için çok önemlidir.

Omega-3'ler bunun yanı sıra beyniniz için çeşitli ek faydalar sunar.

İlk olarak, yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve Alzheimer hastalığını önlemeye destek olur.

Bir diğer yandan, yeterince omega-3 almamak, öğrenme bozukluklarının yanı sıra depresyonla da ilgilidir.

Kahve

Kahvede bulunan iki ana bileşen; kafein ve antioksidanlar, beyin sağlığını desteklemeye destek olur. Kahvede bulunan kafeinin beyin üzerinde bir dizi faydaları vardır.

Artan uyanıklık: Kafein, sizi uykulu hissettiren kimyasal bir haberci olan adenosini bloke ederek beyninizi uyanık tutmaya yardımcı olur.

Geliştirilmiş ruh hali: Kafein bunun yanı sıra dopamin gibi bazı "iyi hissettiren" nörotransmitterlerinizi de artırabilir.

Keskinleştirilmiş konsantrasyon: Bir araştırma, kafein tüketiminin, bir biliş testini tamamlayan katılımcılarda dikkat ve uyanıklıkta kısa vadeli iyileşmelere yol açtığını ortaya serdi.

Uzun süre boyunca kahve içmek, parkinson ve alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskinin azalmasıyla da bağlantılıdır.

En büyük risk azalması ise günde 3-4 bardak kahve tüketen yetişkin kişilerde görüldü.

Yeşil sebzeler

Lahana, ıspanak, brokoli, lahana ve karalahana, beyin sağlığını güçlendirmeye ve hafıza kaybını yavaşlatmaya yardımcı olan yeşil yapraklı sebzeler olarak bilinir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyindeki nöronları veya sinir hücrelerini korumaya destek olabilecek bir antioksidan vitamin olan E vitamini açısından oldukça zengindir.

Bunun yanı sıra, pek çok yeşil yapraklı sebze, gıda bilimcilerinin, yüksek seviyeleri beyindeki sinir hücrelerinin parçalanmasıyla bağlantılı olan bir amino asit olan, homosistein düzeylerini düşürmeye destek olduğuna inandıkları folat bakımından da bir hayli yüksektir…

Zerdeçal

Bu sarı renkli baharat, kurkumin adı verilen, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilecek bir bileşeni içinde barındırır.

Journal of Psychopharmacology isimli dergide yayınlanan bir araştırmada, zerdeçal alımını artıran kişilerde çalışma belleği, enerji seviyeleri ve sakinliğin arttığını buldu.

Bu baharatı yemeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Her yemeğe yakışan bu baharatı sık sık kullanmanızı tavsiye ederiz.

Avokado

Yeşil yapraklı sebzeler ve zeytinyağı gibi avokado da, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Beyni güçlendiren harika bir besin olarak bilinir.

avokado tüketmeyen kişilere yüksek oranda yağ içerdiği için avokado meyvesinin içindeki yağların sağlıklı, tekli doymamış çeşitlilikte olduğunu sık sık hatırlatmak gereklidir.

Esasında, bu MUFA'lar, her ikisi de demansın, özellikle de vasküler demansın gelişimiyle ilgili olan, kalp sağlığını güçlendirmede ve kan basıncını düşürmede de etkilidir.

Ceviz

Ceviz, içindeki Omega 3 yağ asitleri sayesinde unutkanlığın önüne geçiyor ve hafızayı bir hayli güçlendiriyor.

Günde en azından bir avuç ceviz yemek sağlığınıza büyük katkıda bulunacak.