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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada,  P. Uzm. Çvş. Harun YILDIRIM ve P. Uzm. Çvş. Savaş BORLU şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Bakan Akar'dan taziye
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Niğde'ye şehit ateşi düştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi, Niğde'deki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.

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