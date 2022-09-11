Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlılarda Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisansları TFF'ye bildirilmedi. Takımın deneyimli oyuncularından Atiba'nın ise lisansı çıkarıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda iki isim listede yer almadı.

Kara Kartal'ın kadrosunda Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd kendilerine yer bulamadı. Atiba Hutchinson'un ise lisansı çıkarıldı ve listede yer aldı.

Beşiktaş'ta yabancı sınırlamasından dolayı Kanadalı futbolcunun listeden çıkarılacağı iddia edilmişti. Fakat tecrübeli oyuncu Türkiye Futbol Federasyonu Tescil Listesi'ne dahil edildi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan isimlerden Tyler Boyd'un 30 Haziran 2023, Utku Yuvakuran'ın ise 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.