BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı! Bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor

MEB duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı! Bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak.

Abone ol

MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.

Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

Öğrenciler, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

Bakanlık, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık"
Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık"
Caner Osmanpaşa'dan Sivasspor taraftarına skandal hareket! 'Artık zor oynar'
Caner Osmanpaşa'dan Sivasspor taraftarına skandal hareket! 'Artık zor oynar'
ABD'li General'den flaş açıklama: "ABD karşılık vermeli, Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"
ABD'li General'den flaş açıklama: "ABD karşılık vermeli, Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"
Trabzon'da kahreden olay: Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi!
Trabzon'da kahreden olay: Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi!
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'a getirildi
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'a getirildi
Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Unutkanlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka bu besinleri tüketin!
Unutkanlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka bu besinleri tüketin!
Bahçeli'den HDP'ye bakanlık vaadine sert tepki! "Teröristlerin bakanlıklara yerleşmesi demektir"
Bahçeli'den HDP'ye bakanlık vaadine sert tepki! "Teröristlerin bakanlıklara yerleşmesi demektir"
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!