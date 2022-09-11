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ABD'li General'den flaş açıklama: "ABD karşılık vermeli, Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"

ABD'li General'den flaş açıklama: "ABD karşılık vermeli, Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'nin taleplerine karşılık vermesi gerektiğini ifade ederken F-16'ların en kısa sürede temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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ABD- Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı devam ediyor. ABD, F-35 programından Türkiye'yi çıkartmıştı. Türkiye'de F-35 programından çıkmasına karşılık ABD'den F-16 talep etmişti.

ABD'li generalden Türkiye-Yunanistan sorusuna cevap
Eski NATO Komutanı ABD'li General Philip Breedlove da iki müttefik ülke Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği sorusunu yanıtlarken tarafların ortak tehdide odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi. 

'ABD F-16'ları temin edecek''
2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

''Ortak tehdide odaklanmalıyız''
NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi.

Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

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