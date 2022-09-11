BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da kahreden olay: Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi!

Trabzon'da kahreden olay: Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi!

TRABZON'un Araklı ilçesinde yemek yerken kalp krizi geçiren kuzenini aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalışırken yolda kalp krizi geçiren kişi, kuzeni ile birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kuzen kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Abone ol

Araklı ilçesinin Çukurçayır mahallesinde yaşayan İsmail Yılmaz (60) dün yemek yerken aniden fenalaşarak yere düştü. Kuzeninin kalp krizi geçirdiğini gören amca oğlu Hüsnü Yılmaz (57) aile fertlerinin de yardımı ile hemen aracıyla kuzenini mahallerine gelen ambulansa ulaştırmak için yola çıktı.

İsmail Yılmaz’ı mahalleye gelen ambulansa yetiştiren Hüsnü Yılmaz, bu sırada aracını yol kenarına çektiği sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüsnü Yılmaz ve kuzeni birlikte kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

2 çocuk babası Hüsnü Yılmaz ve 5 çocuk babası İsmail Yılmaz için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından iki kuzen Çukurçayır mahallesinde aile mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'a getirildi
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'a getirildi
Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Unutkanlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka bu besinleri tüketin!
Unutkanlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka bu besinleri tüketin!
Kasımpaşa Galatasaray (CANLI YAYIN)
Kasımpaşa Galatasaray (CANLI YAYIN)
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!
Cengiz Ünder asist yaptı Marsilya kazandı
Cengiz Ünder asist yaptı Marsilya kazandı
Fox Tv'den şok final kararı! O dizi hakkında final kararı kesinleşti
Fox Tv'den şok final kararı! O dizi hakkında final kararı kesinleşti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni Türkiye açıklaması
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konutlara ilişkin paylaşım