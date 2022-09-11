Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

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Görüşmede Ukrayna’ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından,

- Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

- Ayrıca Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı