Caner Osmanpaşa'dan Sivasspor taraftarına skandal hareket! 'Artık zor oynar'

Süper Lig'in 6. haftasında Sivaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikasında Sivasspor'da Caner Osmanpaşa hatalı pas tercihi sonrası tribünlerden tepki yağdı. Bunun üzerine taraftarlara dönen tecrübeli futbolcu, "S... git" derken, "Gelin siz oynayın" dercesine el hareketleri yaptı. Maç sonu açıklama yapan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise “Caner Osmanpaşa artık zor oynar, taraftarla atışması olmamalıydı. Çok üzüldük buna” dedi.

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Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor, İstanbulspor ile de 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası ev sahibi ekibin taraftarı ile futbolcu Caner Osmanpaşa arasında gerilim yaşandı.

Caner Osmanpaşa'ya büyük tepki

7 dakikada uzatma verilen ve 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Sivassporlu Caner Osmanpaşa, ceza sahasına topu gelişigüzel şekilde doldurdu. İsabetsiz bir tercih yapan futbolcuya Sivasspor tribünleri tepki gösterdi. Bunun üzerine Caner Osman Paşa tribünlere dönerek taraftarlarla münakaşa yaşadı.

Görüntü: Beinsports

Taraftara küfür etti

Taraftarına dönerek "S... git" diyen Caner Osman Paşa, "Gelin siz oynayın" dercesine de el hareketleri yaptı. Yaşananlar üzerine tribünden büyük bir uğultu yükselirken taraftarlar sinirden çılgına döndü. Sivasspor taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

Rıza Çalımbay: Artık zor oynar, taraftarla atışması olmamalıydı

stanbulspor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından maç sonu Caner Osmanpaşa’nın taraftarla tartışmasının doğru olmadığını söyleyerek, “Caner Osmanpaşa artık zor oynar, taraftarla atışması olmamalıydı. Çok üzüldük buna” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında İstanbulspor’u konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 4. beraberliğini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Bütün düşüncemiz kazanmaktı. Hem Avrupa hem ligde devam ediyorsak kadronun iyi olması lazım. İlk yarı pozisyon vermedik, iyi oynadık. İkinci yarı oyuncu ve taktik değişliği yaparak golü bulduk. Her maçta pozisyona giriyoruz. Oyuncularıma bir şey diyemem 2 günde bir maç yapıyoruz. Sakatımız 6’ya çıktı. 2 tane de kırık var. Hem Avrupa hem ligi götürmek zor. Böyle gidersek bazı aksilikler mutlaka olacak. Biz geçen sezon 7 ve 8. haftada galip geldik. Şu anda da aynı şeyleri yaşıyoruz. Bizim maçımızı saat 17.00’ye vermeyebilirlerdi. Bakınca Avrupa’da oynayan takımların hepsinin maçları pazartesi günü. Onu yapamıyorsanız bu maçı 21.45’e alın. Bu bizi çok yoruyor. Arkadaşlarımız kendileri de söylüyorlar. Sakatlarımızın biraz fazla olması bizi çok üzüyor. Sadece maç saatlerini bizim takımımıza göre ayarlasınlar. Kimseden başka bir şey istemiyoruz” dedi.

“Bu maçları telafi edeceğiz”

Ligdeki bu maçlar telafi edeceklerini söyleyen Çalımbay, “Sabretmek gerekiyor. Başta da taraftarın sabretmesi gerekiyor. Biz sadece lig oynasaydık şu an bambaşka durumdaydık. Bugün Caner Osmanpaşa’yı kaybettik bana göre. Caner’den beklenmeyen bir tepki geldi. Çok iyi bir şey değil bu. Taraftar iyi gün dostudur. Henüz taraftarımızın önünde mağlubiyetimiz yok, bu iyi bir şey. Taraftarın oyuncuya sahip çıkması gerekiyor. Geçen sezon bu oyuncularla Türkiye Kupası aldık. Sivasspor taraftarına yakışan takımına sahip çıkması. Taraftarın sorumluluk alması gerekiyor. Bugünkü maç çok zor maçtı. Rakibimiz inanılmaz mücadele etti, ona göre oynamalıydık. Haftada 3 maç oynadık ve çok güzel geçti. Biz ligdeki bu maçları telafi ederiz. Şu an hedefimiz Romanya’da oynayacağımız maçı kazanmak” ifadelerini kullandı.

“Bu futbolun kötü bir parçası”

Maç sonu Caner Osmanpaşa ile taraftar arasındaki gerginliği değerlendiren Çalımbay, “Caner Osmanpaşa artık zor oynar, taraftarla atışması olmamalıydı. Çok üzüldük buna. Taraftarı stadyuma çekmeliyiz. Yeniden taraftarımızı kazanmalıyız. En büyük avantajımız milli maç arası olacak. Leke James 8 hafta yok. 2 tane forvete kaldık. Biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz. Taraftar desteği çok önemli. Taraftar bağırır, çağırır, bu futbolun kötü bir parçası. Taraftarı affettirmek çok kolaydır. Ali Şaşal Vural, Avrupa maçında penaltıyı kurtardı ve taraftarı kazandı. Oyuncuya sahip çıkmak lazım. Taraftarın tribünü doldurması gerekiyor. Biz hep aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Taraftarla oyuncu arasında gerginlik olursa bu işin tadı olmaz. Futbolcu kendisi affettirir. Taraftarın fazla tepki vermemesi gerekiyor” diye konuştu.