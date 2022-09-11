Kayserispor, Antalyaspor'a tek attı, üç aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u Mame Thiam'ın golüyle 1-0 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 9'a yükseltirken Antalyaspor 6 puanda kaldı.
Kayserispor gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright’ın kafa vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
16. dakikada Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner’in vuruşunda top dışarı çıktı.
18. dakikada Thiam’ın sol kanattan Gavranovic’e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Carole’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın şutu kaleyi bulmadı.
54. dakikada ceza sahası içinde Cardoso’nun pasında topla buluşan Thiam, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada sol kanattan hareketlenen Ghacha’nın vuruşunda top kaleci Bilal’de kaldı.
64. dakikada Ceza sahasında Thiam’ın pasıyla buluşan Ramazan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Güray’ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.