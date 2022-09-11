BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  SPOR

Kayserispor, Antalyaspor'a tek attı, üç aldı!

Kayserispor, Antalyaspor'a tek attı, üç aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u Mame Thiam'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 9'a yükseltirken Antalyaspor 6 puanda kaldı. 

Kayserispor gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.  

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright’ın kafa vuruşunda top auta gitti.

14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

16. dakikada Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner’in vuruşunda top dışarı çıktı.

18. dakikada Thiam’ın sol kanattan Gavranovic’e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Carole’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın şutu kaleyi bulmadı.

54. dakikada ceza sahası içinde Cardoso’nun pasında topla buluşan Thiam, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

59. dakikada sol kanattan hareketlenen Ghacha’nın vuruşunda top kaleci Bilal’de kaldı.

64. dakikada Ceza sahasında Thiam’ın pasıyla buluşan Ramazan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Güray’ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
3 gün önce kaybolmuştu: 4 yaşındaki Ömer Halis'ten acı haber!
3 gün önce kaybolmuştu: 4 yaşındaki Ömer Halis'ten acı haber!
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı! Galatasaray geriden gelip 3 puanı kaptı!
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı! Galatasaray geriden gelip 3 puanı kaptı!
Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık"
Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık"
Caner Osmanpaşa'dan Sivasspor taraftarına skandal hareket! 'Artık zor oynar'
Caner Osmanpaşa'dan Sivasspor taraftarına skandal hareket! 'Artık zor oynar'
ABD'li General'den flaş açıklama: "ABD karşılık vermeli, Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"
ABD'li General'den flaş açıklama: "ABD karşılık vermeli, Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"
Trabzon'da kahreden olay: Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi!
Trabzon'da kahreden olay: Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi!
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'a getirildi
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'a getirildi
Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Beşiktaş'ta 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!