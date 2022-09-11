Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı! Galatasaray geriden gelip 3 puanı kaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı gecede geriden gelerek Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve haftayı 3 puanla kapattı.

Abone ol

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Gomis ile 50 ve 69. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini de 16. dakikada Bahoken ile 90. dakikada Sadık Çiftpınar kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltirken Kasımpaşa, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza yayı önünden Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada sol çaprazdan Ben Ouannes’in içeri çevirdiği topa ön direkte Bahoken’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Yunus, yerden içeri çevirdi. Kale önünde Gomis’in dokunuşunda top yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hadergjonaj’ın ortasında Celina kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira’nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Oliveira’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Kerem’in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

69. dakikada Van Aanholt’un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Kerem’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

85. dakikada sağ taraftan Kerem’in içeri çevirdiği topla çaprazda buluşan Yusuf’un vuruşunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.

90. dakikada sol taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Galatasaray’da yıldızlar tribünde

Galatasaray’ın hafta arasında kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve Juan Mata, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya yeni dahil olan yıldız isimlerle ilgili kararını verdi. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica, kadroda yer alan isimler olurken, bu 3 futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı. 2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu 2 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı da kadro dışında kaldılar. Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur’la birlikte izledi.