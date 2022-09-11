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CHP'li Nevaf Bilek'ten Diyarbakır'da skandal sözler: "Türkiye Kürdistan'ında..."

CHP'li Nevaf Bilek'ten Diyarbakır'da skandal sözler: "Türkiye Kürdistan'ında..."

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'da gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nde skandal bir açıklamada bulundu. Nevaf Bilek, Diyarbakır'ın Kürdistan bölgesinin bir parçası olduğunu ifade ederek, "Türkiye Kürdistanı" nitelemesinde bulundu.

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CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadi siyaset gündeminin tartışmalı konusu olarak sıcaklığını korurken bir skandal açıklama da CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten geldi.

'Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında..."
CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistanı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu '2 kırmızı çizgimiz var' demişti!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen 'Önce Türkiye Buluşması'nda bugün yaptığı konuşma ise CHP'nin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz." dedi.

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