İsveç'te seçim heyecanı: Birinci çıkan parti belli oldu

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı.

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Ülkede 7 milyon 700 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayımladığı resmi olmayan sandık başı anket sonuçlarına göre, sol bloktan Sosyal Demokrat Parti yüzde 29,3 oy aldı. Bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi (MP) yüzde 5,8, Sol Parti ise yüzde 7 oy elde etti. Seçim öncesi sağ blokta yer almayacağını ve sol blokla hareket edeceğini ifade eden Merkez Partisi yüzde 7,7 oy aldı.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti yüzde 18,8 oy alırken, bloktaki diğer partiler Liberal Parti yüzde 4,7, Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 5,2 oy topladı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükseltmesi dikkati çekti. SD, ülkenin en büyük ikinci partisi durumuna yükseldi. SD, 2018 seçimlerinde yüzde 18'lik oy oranı ile ülkenin en büyük üçüncü partisi olmuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler 49,2, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise 49,8 oy aldı. 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 173 milletvekili, sol blok partileri de 176 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.

Kıl payı farkla bir hükümet kurulabilir!

İsveç medyasında yer alan yorumlarda, seçimlerin bu sonuçlarla bitmesi halinde Sosyal Demokrat Parti önderliğinde kıl payı farkla bir hükümet kurulabileceği kaydedildi.

Sosyal Demokrat Parti'nin Merkez Partisi ile azınlık hükümeti kurma girişiminde bulunacağı ve buna Sol Parti ve Yeşiller ve Çevre Partisi'nin dışarıdan destek vereceği ön görülüyor.

Öte yandan ana muhalefet ılımlı Muhafazakar Partisi'nin de Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile azınlık hükümeti kurmaya çalışacağı ve bu hükümete aşırı sağcı SD'nin destek vereceği öne sürülüyor.