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Okan Buruk: "Kerem çok çalışıyor, 3-3 korkusu yaşadık"

Okan Buruk: "Kerem çok çalışıyor, 3-3 korkusu yaşadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
İlk dakikada net kaçırdık. Çok fazla top getirdik, kaçırdık. Daha kolay bir galibiyet olabilirdi. Daha iyi olacağız. Ofansif anlamda izleyenlere keyif verdik. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok. Cuma maçını da düşündük

Tekrar çalışmalara başlayacağız
Son dakikalarda 3-3 korkusu yaşadık. Tekrar çalışmalara başlayacağız ve cuma maçına hazırlanacağız

Kerem çok çalışıyor
Kerem Aktürkoğlu çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek. Kerem Aktürkoğlu'na güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak.

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