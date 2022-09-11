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İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma: İki grup birbirine girdi, yaralılar var!

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

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Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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