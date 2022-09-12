Jandarma binlerce kişiyi işe alacak! Resmi gazetede yayınlandı 7500 sözleşmeli jandarma uzman...

Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli branşlarda sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayınlayan ilana göre, 7500 sözleşmeli erbaş alacak olan Jandarma Genel Komutanlığı, aranan artları da tek tek açıkladı.

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Jandarma olmak isteyenler için yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli branşlarda 7500 sözleşmeli Uzman Erbaş alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Kimler başvurabilecek?

Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, lise, ön lisans ve lisansta KPSS puanının 50 ve üstü olması, 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi ana maddeler yer alıyor. Fiziki olarak ise en az 167 boy, en fazla da 210 cm boy, boy-kilo tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak gerekiyor.

Ceza almamış olmak şart

Şartlar arasında verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak gerekiyor.