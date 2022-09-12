Memur göçü başladı, büyükşehirlerden kaçıyor! Fahiş kira artışları sonrası tayin patlaması....

Kira artışları ve hayat pahalılığı büyük şehirlerden memur göçü başlattı. Özellikle üç büyükşehirdeki kira artışları, memurları tayin istemek zorunda bırakıyor. Büro Memur-Sen'in verilerine göre, büyükşehirde görev alan memurların tayin talebi sayısı önceki yıllara göre 3 kat arttı.

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Memur göçü başladı. Artan kiralardan kaçmak isteyen memurlar çözümü tayin istemekle buldu. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyük şehirlerde yaşayan memurların, kiralardaki artış nedeniyle, tayin istediğini söyledi. Yazgan, bu durumun kadro sorununa yol açabileceğini belirtti.

Tayin talepleri 2-3 kat arttı

Memurların önceki yıllara göre tayin taleplerinin 2-3 kat artığı belirtiliyor. Büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını söyleyen Yazgan, bu durumun 'kadro eksikliği' sıkıntısını ortaya çıkaracağını söyleyerek uyarıda bulundu.

Memura gıda alacak para kalmıyor

Yazgan, ''Ankara’da kiralar 5 bin TL'yi aşmış durumda. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin TL'yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'' diye konuştu.

Çözüm büyükşehir tazminatı

Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat verilmesi çağrısı yaptı. Memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, ''En azından kiralarının yarasının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor'' dedi.