Tuğba Altıntop tatilde köpek saldırısına uğradığını söylemişti! Sevda Demirel olayın bütün ayrıntılarını anlattı, meğer gerçek bambaşkaymış...

Rafet El Roman'ın eski eşi, bir dönemin Türkiye güzeli Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde köpek saldırısına uğradığını söylemiş ve tanınmaz hale gelen yüzünün fotoğrafını paylaşmıştı. Eski manken Sevda Demirel'den köpek saldırısı denilen olaya dair şok eden iddialar! "Hemcinsi dövmüş" dedi olay çıkarttı.

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1996 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken, şarkıcı ve oyuncu Tuğba Altıntop kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dündemlerinde adını sık sık duyuruyor.

Türkiye güzeli seçildiği 1996 yılında aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile nikah masasına oturan Tuğba Altıntop, mutlu evliliğinden dünyaya Su ve Şevval adında iki kız çocuğu getirmişti. 7 yıl süren evliliklerini ise ihanet gibi magazin dünyasını sarsan birçok iddia ile 2003 yılında sonlandırmışlardı.

Yüzüne elliden fazla dikiş atılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Şile'de tatil yapan ünlü isim arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradığını söyleyerek parçalanan yüzünü sevenleriyle paylaşmıştı. Ünlü manken tanınmaz hale geldiği olayda yaptığı açıklamalarda yüzüne elliden fazla dikiş atıldığını ve köpeğin saldırı anını anlattı.

Altıntop, tatil için gittiği Şile'de arkadaşının köpeğini yerde yatarken öpmek istediği anda köpeğin suratına saldırdığını, olayın on saniye içerisinde gerçekleştiğini ve kimsenin müdahale edemediğini söyledi.

Köpek saldırısının aslı bambaşkaymış...

Daha sonrasında hastaneye kaldırılan eski manken yüzünün sol tarafının parçalandığını ve iz kalma ihtimalinin olabileceğini söyledi. Hayvan sevgisi ile dikkatleri üzerine çeken Altıntop arkadaşından şikayetçi olmadığını fakat bu olaydan ders çıkarttığını, hayvanın özgürlük alanına girmemesi gerektiğini sözleriyle ifade etmişti.

Tuğba Altıntop'un köpek saldırısı olayı ile alakalı Nişantaşı'nda köpeği ile görüntülenen ünlü manken ve oyuncu Sevde Demirel gündeme bomba gibi düşen, dikkat çekici iddialarda bulundu.

"Şiddet görmüş, hayvanın üstüne atıyor!"

İsim vermeden muhabirlerle konuşan Demirel, Tuğba Altıntop'un köpek saldırısını kastederek "Hiçbir köpek yüze saldırmaz. Köpekleri kızdırmaz, onlara bağırmazsanız da size saldırmaları imkansızdır. Bunu her hayvansever bilir. Bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor" dedi.

Ardından sözlerine herkesi şok eden Sevda Demirel, "İnsanlar belli olayları gizlemek için bu yollara baş vurur, 'ayağım kaydı' ya da 'tabelayı göremedim' derler; ama burada bir köpeğe suç atmak çok yanlış. Bu hayvanlara karşı şiddeti normalleştirir. Ben hayvanlar adına konuşuyorum, hiçbir köpek kolay kolay sahibine saldırmaz, saldırsa da yüzüne saldırmaz, ya eline ya ayağına saldırır" iddialarda bulundu.