İlişkinizde mutluluğu yakalayamıyorsanız bunlara mutlaka dikkat edin! Mükemmel ilişkinin altın kuralları

İlişkiniz her zaman yolunda gitmiyor olabilir. Eğer partnerinizle aranızda sorunlar olduğunu düşünüyorsanız ve bir türlü mutluluğu yakalayamadığınızı düşünüyorsanız bu yöntemler tam size göre... Bu altın kurallar sayesinde ilişkinizde mutluluğu yakalayacak ve partnerinizi kendinize bağlayacaksınız.

Sağlıklı bir ilişki kurabilmek ve devam ettirebilmek için iki tarafın da birbirini huzurlu ve mutlu hissettirmesi gerekir. İlişkinize "biz" olarak devam etmeyi başarabildiğiniz zaman yaşadığınız ve yaşayacağınız tüm sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Her zaman mutlu olduğunuz ve mutlu ettiğiniz bir ilişki yaşamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken kuralları sizler için derledik. Bu altın değerindeki yöntemler sayesinde ilişkinizde mutluluğu yakalayacaksınız. İşte o ilişki kurtarıcı taktikler...

Farklılıkları kabul edin

Partnerinizle her zaman aynı şekilde düşüncede olmanız ya da aynı şekilde, aynı doğrultuda hareket etmeniz her zaman mümkün değildir. Her ikinizin de birey olarak birbirinizden farklı olduğunu unutmayın ve bunun bilincinde olarak hareket edin. Partnerinizi olumlu ve olumsuz olan tüm özellikleriyle kabul edin. Böyle olduğunda birbirinizi anlamanız ve ilişkinizi yürütebilmeniz daha kolay olacaktır.

Birbirinizle yarışmayın

İlişkinizin içerisinde partnerinizle bir yarış halinde olmak, size sadece ikinize zarar verir. Size verdiği zararla kalmayıp, partnerinize de zarar verir. Sürekli kendi dediklerinizi yaptırmak için partnerinizin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmayın. Bu yanlış adımlar ilişkinizin huzurunu bozar ve bir daha yakalamak hiç de kolay olmaz. Her zaman ortak bir noktada birleşmek için çabalayın. Sorunlarınız için birlikte çaba gösterdiğinizde ve yarışa girmediğinizde aranızdaki hislere zarar vermezsiniz. Birbirinizle yarışmak yerine, bir olup diğer şeylerle yarışın. Önünüze çıkacak engeller için buna oldukça ihtiyacınız olacağınız bilin ve kenetlenin.

Dürüst ve açık olun

Çoğu çift ilişkilerinde yaşadıkları problemleri açıkça konuşmaktan ve anlatmaktan çekinir durumda... Birbirinizle doğrudan ve açık olarak iletişim kuramadığınız için de yaşadığınız ya da yaşayacağınız problemler daha büyük sorunlar haline gelir ve kuvvetli, sürekli anlaşmazlıklar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. İlişkide istekler, düşünceler konusunda partnerinize olduğu gibi ve açık olmanız, dolambaçlı yollar yerine doğrudan ve doğru bir şekilde, düzgün ve sağlıklı iletişim kurarak kendisine aktarmanız tüm sorunlarla mücadele etmenizi kolaylaştırır. Böylelikle daha sağlıklı ve mutlu biri ilişki sürdürürsünüz. Bu sayede hem sizin hem de partnerinizin içi rahat olur ve aranızdaki güven de pekişmiş olur.