BIST 3.601
DOLAR 18,23
EURO 18,56
ALTIN 1.010,61
HABER /  DÜNYA

6 Eylül’den beri söndürülemedi! ABD yanıyor... 11 binden fazla kişi tahliye edildi

6 Eylül’den beri söndürülemedi! ABD yanıyor... 11 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde 6 Eylül'de başlayan orman yangını, 16 bin 500 hektardan fazla alanı küle çevirirken, 11 binden fazla kişinin evlerini terk etmesine sebep oldu.

Abone ol

California eyaletinin kuzeyindeki Placer kasabasına bağlı Oxbow Havzası'na giden Mosquito yolunda 6 Eylül’de başlayan yangın devam ediyor.

Placer ve El Dorado kasabasına bağlı birçok yerleşim birimini etkisi altına alan yangın, 16 bin 500 hektardan fazla ormanı küle çevirdi.

6 bine yakın yapının yangından etkilendiği belirtilirken, 11 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Yangının sadece yüzde 10'nun şu ana kadar kontrol altına alınabildiği bilgisi California Orman Yangınları Ajansından paylaşılırken, yangının yayılarak bölgedeki diğer kasabaları da etkileyeceği kaydedildi.

Yangın bölgesinden tahliye edilen binlerce bölge sakini Sacramento'daki Sierra Koleji'nde kalıyor.

"Geri dönebilecek bir evimizin olup olmadığını bilmiyoruz"

Tahliye edilenlerden Derick Jones isimli bölge sakini, "Çok endişeliyiz. Geri dönebilecek bir evimizin olup olmadığını bilmiyoruz. Henüz yüzde beşinin kontrol altına alındığını söylüyorlar. Foresthill'den Sugarpine ve şehir merkezine kadar yangının ilerlediğini ve kasabamızı yutmak üzere olduğunu söylüyorlar. Ama kasabayı kurtarmak için sadece 85 itfaiyeci var." dedi.

Köpeği ile Sierra Koleji'nin otoparkında kalacağını belirten Jones, 30 ile 45 güne kadar evlerine dönemeyeceklerini söyledi.

Jones, çevredeki insanların kendisine şişme yatak, su ve diğer malzemeler verdiğini, bir komşusunun kendisine aracını verdiğini dile getirdi.

Henüz evinin yangında yanıp yanmadığını bilmediğini ifade eden Jones, yangının Foresthill kasabasının tarihi mahallelerine yayılmasından endişelenildiğini belirtti.

Donald Garner adlı bölge sakini ise 14 yıldır orada olduğunu ve daha önce böyle bir felaket görmediğini kaydetti.

Garner, eşini, kızkardeşinin evine bıraktığını kendisinin de burada kaldığını aktararak, aracının su pompasının arızalandığını ve onu tamir etmeye çalıştığını, kedisini de kaybettiğini söyledi.

Yangının bir kundakçı tarafından çıkarıldığının iddia edildiğini belirten Garner, bu kişiye çok kızgın olduğunu bildirdi.

Ekim ayının ortalarına kadar Sierra Koleji'ndeki barınakta kalacaklarının söylendiğini ifade eden Garner, yangının kontrol altına alınması için dua ettiğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ailesi televizyon programına katılacaktı, Antalya'da kayıp gencin akıbeti kötü çıktı!
Ailesi televizyon programına katılacaktı, Antalya'da kayıp gencin akıbeti kötü çıktı!
Tuvalet kağıdı kullanıyorsanız yandınız hemen çöpe atın! Meğer sinsi sinsi hasta edecek zehir içindeymiş
Tuvalet kağıdı kullanıyorsanız yandınız hemen çöpe atın! Meğer sinsi sinsi hasta edecek zehir içindeymiş
Kötü haber geldi! Et ve süte yüzde 30 zam bekleniyor
Kötü haber geldi! Et ve süte yüzde 30 zam bekleniyor
Jandarma binlerce kişiyi işe alacak! Resmi gazetede yayınlandı 7500 sözleşmeli jandarma uzman...
Jandarma binlerce kişiyi işe alacak! Resmi gazetede yayınlandı 7500 sözleşmeli jandarma uzman...
Memur göçü başladı, büyükşehirlerden kaçıyor! Fahiş kira artışları sonrası tayin patlaması....
Memur göçü başladı, büyükşehirlerden kaçıyor! Fahiş kira artışları sonrası tayin patlaması....
Avrupa'da enerji krizi tırmanıyor: Felaketi özetleyen billboard! Komşulara bile çağrı yapıldı
Avrupa'da enerji krizi tırmanıyor: Felaketi özetleyen billboard! Komşulara bile çağrı yapıldı
Ukrayna atağa geçti, Rusya yine sivilleri hedef aldı: Zelenskiy son durumu açıkladı!
Ukrayna atağa geçti, Rusya yine sivilleri hedef aldı: Zelenskiy son durumu açıkladı!
CHP'li Nevaf Bilek'ten Diyarbakır'da skandal sözler: "Türkiye Kürdistan'ında..."
CHP'li Nevaf Bilek'ten Diyarbakır'da skandal sözler: "Türkiye Kürdistan'ında..."
İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma: İki grup birbirine girdi, yaralılar var!
İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma: İki grup birbirine girdi, yaralılar var!
Düzce'de korkunç kaza! 2 gencin kahreden ölümü: Motorsiklet tutkusu sonları oldu!
Düzce'de korkunç kaza! 2 gencin kahreden ölümü: Motorsiklet tutkusu sonları oldu!