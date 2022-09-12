Mehmet Dinçerler yakalandı! Kameralara öyle bir şey takıldı ki ''hiç yakışmadı'' dedirtti

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir ilişki ve evlilik yaşayan çifte nazar değdi. Son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündemi kasıp kavurdular. Yüzükleri çıkaran çiftten Mehmet Dinçerler, dün akşam basın mensuplarına yakalandı. İşte detaylar...

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Şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu bir beraberlik yaşamış ve bu beraberliği evlilikle taçlandırmak istemişti. Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan ve hayatlarını birleştiren çift, attığı her adımda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla beğeni ve yorum rekoru kıran çifte bu aralar nazar değdi. Hadise, geçtiğimiz hafta verdiği bir konserde ''Küçük Bir Yol'' şarkısında ağladı ve akıllara aralarının bozuk olduğu düşüncelerini getirdi.

Bu olaydan hemen sonra Mehmet Dinçerler, yeni mekanının açılışını yaptı. Eşinin mekan açılışında yanında olmamasıyla dikkat çeken Hadise, aralarının bozuk olduğu iddialarını güçlendirdi. Hemen ardından Dinçerler fotoğraf paylaştı ve parmağında yüzük olmadığı herkes tarafından fark edildi. Öte yandan Hadise ve kayınvalidesi arasında buzlar olduğu söylentileri ortaya çıktı. Hemen sonra da Mehmet Dinçerler'in bebek istediği ve Hadise'nin istemediği konusu... Bugünlerde ise Hadise'nin, her konserde taktığı yüzüğünü, Mehmet Dinçerler'in ise alyansını takmaması büyük dikkat çekiyor. Bakın Dinçerler yine nasıl yakalandı...

Düğünden çıkarken görüntülendi

Ünlü şarkıcı Hadise ile geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında gören Dinçerler, hemen aracına yöneldi. Hadise ile evliliğinde bazı sorunların olduğu ileri sürülen Mehmet Dinçerler, "boşanma" haberleri ile ilgili soruları cevapsız bıraktı. Özel şoförlü aracıyla hızla oradan uzaklaşan Dinçerler'in parmağında alyansının olmaması yine dikkatlerden kaçmadı.

Gözyaşlarına boğulmuştu

Başarılı ve güzel şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu. Bu da akıllara, evliliğinde bir sorunun olduğu iddialarını getirmişti.

Yüzüğünü çıkardı

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler de geçtiğimiz günlerde yeni mekanının açılışını yapmıştı. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise'nin olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması "ayrılık" dedikodularını da beraberinde getirmişti. Aynı zamanda Hadise'nin de her konserinde taktığı pırlanta yüzüğünü, verdiği son konserlerde takmaması büyük dikkat çekti. Bu tür şeylerin üst üse gerçekleşmesi, çiftin arasında ayrılık rüzgarlarının estiği iddialarını güçlendirdi.