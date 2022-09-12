İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan anket! Erdoğan'a 7 puan fark atıyormuş! 'Aleviye oy verir misiniz?'

CP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan 'cumhurbaşkanlığı seçim anketi'nin sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı. Aksoy Araştırma tarafından yapılan ankete göre, Kılıçdaroğlu aday olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 puan fazla oy alıyormuş... "Alevi cumhurbaşkanı adayına oy verir miydiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 33.8’i 'Kesinlikle verirdim' derken, yüzde 22.3’ü 'Veririm' cevabı vermiş.

Abone ol

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy'un CHP PM toplantısında sunduğu anketi yazdı. Saymaz, "Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?' sorusuna katılımcılardan yüzde 53.6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46.4’ü ise Erdoğan’a vereceğini söylüyor. Aradaki fark yüzde 7.2." diye yazdı. İşte Saymaz'ın yazısından anketle ilgili çarpıcı başlıklar...

CHP PM'de sunum yaptı

- CHP’nin geçen cuma yapılan Parti Meclisi toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun güvendiği araştırmacılardan biri olan Aksoy Araştırma’nın sahibi Ertan Aksoy, saha çalışmalarından derlenmiş veri ve analizler doğrultusunda CHP’lilere sunum yaptı. Sunumu Kılıçdaroğlu da izledi.

Alevi cumhurbaşkanına oy verir misiniz

- Bir CHP PM üyesinden aldığım bilgiye göre sunumda iki veri öne çıkıyor.İlki, Alevi cumhurbaşkanı adayı verisi. 'Alevi cumhurbaşkanı adayına oy verir miydiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 33.8’i 'Kesinlikle verirdim' derken, yüzde 22.3’ü 'Veririm' diyor. Toplamı yüzde 56.1 yapıyor.

'Aleviye oy vermem' diyenler..

- Yüzde 17.8’i kesinlikle vermeyeceğini, yüzde 5.8’i ise vermeyeceğini kaydediyor. Toplam yüzde 23.6. Kararsızlar yüzde 20.3’de kalıyor. AK Partililerin yüzde 40.9’u, İyi Partililerin yüzde 25’i ve MHP’lilerin yüzde 24.6’sı Alevi bir adaya oy vermeyeceğini söylüyor.

Erdoğan'a 7 puan fark atıyormuş

- "Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?” sorusuna katılımcılardan yüzde 53.6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46.4’ü ise Erdoğan’a vereceğini söylüyor. Aradaki fark yüzde 7.2. Kararsızlar hesap edilmezse bu oran 5.1’e iniyor.

HDP seçmeni yüzde 100 destekliyormuş

- HDP seçmenlerinin yüzde 100’ü Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Bu oran CHP’lilerin de üzerinde. Çünkü CHP’liler yüzde 3.4 fire veriyor. İyi Partililerin yüzde 8.7’si ise Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. MHP’lilerin yüzde 35.3’ü ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini belirtiyor.