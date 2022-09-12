Popstar yarışmasının yıldızı Özlem Güneş tesettüre girdi! "Midem bulandı" diyerek yaptığı açıklamaları ağızları açık bıraktı

Bir dönemin ünlü müzik yarışması Popstar yarışmasında dekolte giymediği için eleştirilere maruz kalan yarışmacı Özlem Güneş tesettüre girdi. Son halini görenler şaşkına döndü.

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2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı bir döneme damga vuran müzik yarışması Popstar yarışmacılarının şimdiki halleri ile gündeme geliyor.

Önce Abidin, şimdi de Özlem

Bayhan gibi ünlü şarkıcıların ismini geniş kitlelere duyuran yarışmada geçtiğimiz günlerde Popstar Abidin tekrardan ortaya çıkmış ve son hali ile uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Şimdilerde ise yarışmada dekolte giymediği için sık sık eleştirilen Popstar Özlem Güneş son hali ile merak konusu oldu.

Tesettüre girdiği ve hayatını tamamıyla değiştirdiği öğrenilen Özlem Güneş, İlahiyat fakültesinde öğrenim gördüğünü ve bir cemaatten dersler aldığını söyleyerek, yarışma hakkında herkesi şaşkına çeviren itiraflarda bulundu.

"Dekolte giymem" demişti...

Yarışma sırasında "Dekolte giymem" dediği için yarışmanın jürileri : Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San tarafından eleştirilere maruz kalan Özlem Şahin sesi ile herkesin dikkatini çekerek gözde yarışmacılardan biri olmayı başarmıştı.

Yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kuran ünlü isim müzik kariyerini bırakarak maneviyata yöneldi. Güneş Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikayesini sevenleriyle paylaştı.

Dönüm noktası sahnede olmuş!

Yarışma esnasında "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" denildiğini söyledi. Eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini söylediğini ve yarışmadan isteyerek elendiğini söyledi.

Bir süre sonra maneviyata yönelerek dini araştırmaya başladığını açıklayan Güneş, Sahne aldığı bir mekana gelen bir kdının eşini aldattığını öğrendiğini ve o olayın hayatını değiştirdiğini bir daha sahne almadığını "Dönüm noktam sahnede oldu. Her akşam gelen çift var, yanlarına gittim. Telefon konuşmasını duydum o sırada çok etkilendim. Eşi çocukla evde... Midem bulandı o son sahnem oldu" sözleriyle açıkladı.

Cemaatlerde eğitim almış

Sahne hayatını tamamıyla sonlandıran Özlem Güneş bir süre evden çıkmadığını, sosyal medya hesaplarını kapattığını yaklaşık bir sene sonra tesettüre girdiğini söyledi.

Cemaatlerden ders aldığını söyleyen ünlü isim "O sıralar komşum davet etti sohbete gittik. Sesli zikire gittim. Ama yapamadım odaklanamadım. Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım. Sonra daha iyi öğrenmek için Rize'ye gitmeye karar verdik" dedi.

Şimdilerde 38 yaşında olan Popstar yarışmasının yıldızı Özlem Şahin İlahiyat üzerine öğrenim görmektedir.