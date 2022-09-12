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MİT'ten PKK'nın suikast timine operasyon! Vedat Aksaç etkisiz hale getirildi

MİT'ten PKK'nın suikast timine operasyon! Vedat Aksaç etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta PKK'nın sözde suikast timine operasyon düzenledi. Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 terörist MİT'in başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

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MİT'in Erbil/Halifan'da yerel istihbarat ağının yardımıyla tespit ettiği "Şahan" kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.

"Şahan" kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Halifan bölgesinde intihal halinde olduğunu, anlık istihbarata öğrenen MİT, kısa sürede harekete geçerek PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu.

Hakkında arama/yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında MİT 5 Eylül'de harekete geçti.

MİT'in yaptığı operasyonda beraberindeki 2 teröristle birlikte etkisiz hale gelen Aksaç, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015'te Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı örgüte katıldı.

Bu süreçte, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimi aldı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine girdi.

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