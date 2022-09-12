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Sıfır araba almayı düşünenler dikkat! Sektörün uzman ismi uyard

Sıfır araba almayı düşünenler dikkat! Sektörün uzman ismi uyard

Çip krizi çözüme kavuşmamışken Avrupa'daki enerji krizi, ham madde ve farklı sorunlar otomobil üretimini vurdu. Otomobillerdeki fiyat artışının devam edeceğini söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Yeni bir araç düşünenlere kararlarını ertelemeden mevcut fiyat seviyelerinden hızla gerçekleştirmelerini öneriyoruz" dedi.

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Otomotivde son 2 seneye damgasını vuran çip krizinin etkileri tam olarak bitmeden sektör, son 7-8 aydır da lojistik, ham madde ve enerji krizi gibi farklı sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor.

Uzmanlar, maliyetlerin artması ile birlikte otomobillerdeki fiyat artışının da devam edeceğini belirtti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

Maliyetler dünyada da yükseliyor

Yalçın "Hâliyle araç fiyatlarında da global anlamda artış yaşanıyor. Yakın zamanda bu başlıklarda bir iyileşme olmasını beklemiyoruz. Zaten hâlihazırda Ocak-Eylül 2022 döneminde 0 km araç fiyatlarındaki artış tam olarak yüzde 50’ye yükseldi. Dolayısıyla 0 km araç fiyatları ister istemez maliyetlerin artmasından ötürü yükselmeye daha da devam edecek. Bu sadece Türkiye’ye has bir durum değil. Globalde de olacağı için Türkiye de bundan payına düşeni alacak" dedi.

Yeni araç düşünenler kararlarını ertelememeli

Eylül-ekim döneminde markadan markaya değişse de genel olarak yüzde 10 oranında tedarikte pozitif birtakım gelişmelerin olduğuna dikkat çeken Cardata Genel Müdürü Yalçın şunları söyledi:

Araç bulunurluğunun kısmen artmasını tüketiciler fırsat olarak değerlendirmeli. Yeni bir araç düşünenlere kararlarını ertelemeden mevcut fiyat seviyelerinden hızla gerçekleştirmelerini öneriyoruz"

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