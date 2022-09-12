Hablemitoğlu'nun suikast emrini veren Levent Göktaş Bulgaristan'dan 'sığınma' istedi! Öldürülmekten korkuyor

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi emrini vermek suçlamasıyla Kırmızı Bülten'le aranırken Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ya ilgili flaş gelişme. Avukatı İvan İvanov, Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. İvanov, "Tutuklanmasının ardından Türkiye'de insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağından, hayatının ve sağlığının tehdit edileceğinden korkmakta" dedi.

Abone ol

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın avukatı İvan İvanov'dan flaş açıklama. Bulgaristan'a kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklanan Levent Göktaş'n, Bulgaristan'a 'iltica' başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Avukatı İvan İvanov, "Tutuklanmasının ardından Türkiye'de insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağından, hayatının ve sağlığının tehdit edileceğinden korkmakta" dedi.

Kırmızı Bülten çıkmadan 1 gün önce...

AA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Levent Göktaş için kırmızı bülten talebi, 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderilmişti. Göktaş'ın iltica taleplerinden birinin 26 Ağustos'ta gerçekleştiğine dikkat çeken avukatı İvan İvanov, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı'ndan sığınma istedi

- Levent Göktaş, tutuklanmasının hemen ardından 23.08.2022 tarihli sorgulama protokolünde belgelenen uluslararası korumaya tabi olduğunu belirtti. Göktaş, Devlet Mülteciler Dairesi Başkanına koruma, Bulgaristan cumhurbaşkanına da sığınma talebinde bulundu. Levent Göktaş'ın bu talepleri, Türkiye Cumhuriyeti yakalama kararı çıkartmadan önce 26.08.22. ve 29.08.22 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sığınan kişiye kaçak geçiş cezası verilemez

- Göktaş hakkında Bulgaristan'da, kaçak girişten dava açılmış olup, bu davanın çözülmesi gerekiyor. Şunu söylemek gerekir ki kişi, koruma talebiyle ülkeye girdiğinde cezaya tabi değildir. Ancak mahkeme aksi yönde de karar verebilir

- Göktaş bunların tam aksine, Gülen örgütü mensupları tarafından askeri personel, avukatlar, hakimler, öğretmenler, profesörler ve diğerleri de dahil olmak üzere önde gelen kamu görevlileri ve aydınlara karşı yapılan bir kurgu olan Ergenekon davasında sanıklardan biriydi. Beraatından önce de 5 buçuk yıl hapis yattı.

"Türkiye'nin iade talepleri siyasi gerekçelerle imkânsız"

- Herhangi bir siyasi veya suç örgütünün üyesi değil. Hükümeti devirmek için ne o zaman ne de sonrasında çalışmadı. Göktaş, başarılı bir hukuk pratiğine sahip bir avukat olarak tekrar çalıştı. Şu anda tamamen siyasi güdümlü, düzmece bir suçlamayla yeniden hedef alınıyor ve işlemediği bir suçla siyasi baskıya maruz kalacağından korkuyor. Türkiye'nin iade talepleri siyasi gerekçelerle imkânsız.