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ABD'yi korkutan gelişme: Rusya, Çin ve Kuzey Kore ortak askeri tatbikata gidiyor

ABD'yi korkutan gelişme: Rusya, Çin ve Kuzey Kore ortak askeri tatbikata gidiyor

GÜNEY KORE merkezli Sejong Enstitüsü, Kuzey Kore’nin Çin ve Rusya ile askeri tatbikatlara katılma olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Üç ülke tatbikat yaparsa bir ilk gerçekleşmiş olacak.

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Güney Kore resmi haber ajansı Yonhab’a göre, Enstitü tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna krizi nedeniyle bölgenin jeopolitik öneminin artması ve ABD ile stratejik rekabetin artmasıyla Çin’in Kore Yarımadası’nda askeri ve güvenlik güvenliğini artırmaya çalışması bekleniyor” denildi.

Enstitü, Çin’in Kuzey Kore, Rusya ve İran gibi mevcut dost ülkelerle yeni bir askeri ve güvenlik işbirliği yolu bulması beklendiğini vurgulayarak, “Kuzey Kore’nin Çin ve Rusya’nın ev sahipliğinde çok uluslu ortak askeri tatbikatlara katılma olasılığı göz ardı edilemez” diye ekledi.

Kuzey Kore, 1961’de Çin ile bir saldırı durumunda birbirlerine acil askeri yardım sağlamalarını öngören Dostluk, İttifak ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’nı imzaladı.

Kuzey Kore ayrıca Rusya ile dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladı.

Geçmişte Kuzey Kore, Çin ve Rusya ile askeri tatbikatlara alenen katılmamıştı. Ancak ABD’ye karşı Çin ve Rusya ile işbirliğini geliştirmeye çalıştığı göz önüne alındığında, bundan sonra ortak askeri tatbikatlara katılması muhtemel olarak görülüyor.

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