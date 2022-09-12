Yazın cilt rengi güneşten fazla etkilenenler dikkat! Bu yöntemlerle cilt tonuzu açın

Yazın güneşin altında fazla kaldıysanız ve ten renginiz istediğinizden daha koyu bi hal aldıysa bu yöntemler tam size göre... Ayrıca aydınlık, parlak ve her zaman sağlıklı görünen bir cildin hayalini kuruyorsanız da bu doğal ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz maskelere bir şans verebilirsiniz. Cilt lekelerini açan ve ciltteki kusurları gideren doğal maskeleri sizler için derledik...

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Cildinizin yapısına ve ihtiyaç duyduğu şeye göre dışarıdan alabileceğiniz birçok maske ve cilt ürünü bulunur. Ancak cilt bakımında kullanacağınız maskeleri evde bulunan malzemelerle de kolayca ve rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Tamamen doğal olan bu maskeler sayesinde cilt renginiz açılır, lekeleriniz onarılır, cildinizin ihtiyaç duyduğu şeyler takviye ekilir ve her zaman aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer siz de evde kendi yöntemlerinizle cilt tonunuzu açmak ve eşitlemek istiyorsanız bu yazı tam size göre... Cilt rengini aydınlatan doğal maskeler...

Cildi beyazlatan yoğurt maskesi

Yoğurt cildi besler ve cildin doğal nem ihtiyacını yeterince karşılar. Cilt lekeleriniz varsa ve bu durumdan rahatsız oluyorsanız, bu doğal yoğurt maskesini cildinize düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 30 gün boyunca düzenli olarak uygulayacağınız yoğurt maskesi sayesinde parlak bir cilt elde edebilirsiniz.

- 1 kasenin içerisinde yoğurt ekleyin.

- Temiz cildinize eşit miktarda sürün.

- Kuruyana kadar bekleyin ve ardından durulayın.

- Haftada 1 ya da 2 kez uygulayın.

Aydınlatıcı limon maskesi

Limon muhteşem bir C vitamini kaynağı olarak bilinir. Limon, ciltte oluşan ve kirli görüntü veren akne, sivilce ve siyah nokta gibi sorunları hızlıca giderir ve yeniden oluşmasını engeller. Ciltteki koyu lekelerin görünümünü hafifletir ve daha eşit, aydınlık ve sağlıklı bir cilt tonuna ulaşmanıza yardımcı olur. Cildinize düzenli olarak limon uygulaması yaparak her zamankinden daha aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz.

- Limonu ortadan ikiye bölün.

- Cildinizde lekelerin bulunduğu bölgelere sürün.

- 20-25 dakika cildinizde bekletin.

- Daha sonra ılık su ile durulayın.

- Haftada 2-3 kez düzenli olarak uygulayın.

Nemlendirici avakado maskesi

Avokado, özellikle kuru ciltler üzerinde çok etkilidir. Mucizevi içeriği sayesinde cildi derinlemesine nemlendiren avokado ayrıca dış etkenlere karşı da daha güçlü hale getirir. Avokado cildi onarır ve cilt kusurlarını giderir. Avokado maskesini düzenli olarak uygularsanız daha parlak ve aydınlık bir cilde sahip olmanız çok uzun vaktinizi almayacak.

- Yarım avokadoyu iyice ezip bir tatlı kaşığı balla karıştırın.

- Karışımı temiz cildinize sürün.

- Avokado maskesini 10-15 dakika cildinize bekletin.

- Daha sonra durulayın.

- Haftada 2-3 kez tekrar edin.