Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: Köksüz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunç Soyer'in İzmir'deki programda Osmanlı'ya yönelik sözlerine ithafen "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı töreninde "Tüm bu çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak donanımlı, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil; ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır" dedi.

Erdoğan, "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde bu sıralarda yetişecektir.

Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerinin tamamına teşekkür ediyorum.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz.

Hem ders hem de yardımcı kitapları ücretsiz

Hiç şüphesiz ki eğitime en büyük desteği biz verdik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık. Bugün öğrenciler hem ders hem de yardımcı kitaplarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor.

"Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı"

Kız çocuklarımızın okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaştı.

Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi hayata geçirdik.

Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin tamamının, güzel dilimizi nitelikli bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz.

Teknofest kuşağının en donanımlı açıdan yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz.

Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz.

Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Sosyal medyanın size gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin.

"Size tarihini unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın"

Sizler anne-babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin gözbebeğisiniz. Sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmelisiniz. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil.

Bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına, hükümete, devlete sahipsiniz. Biz tarihi son 1 asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin.

Anne-babanızın, aile büyüklerinizin, öğretmenleriniz tecrübelerine kulak verin. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken sizi sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Vakit en kıymetli sermayenizdir. Öğrenmenin, sabır gerektirdiğini gözden uzak tutmayın.