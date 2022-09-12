Listeye yeni ülkeler eklendi! Vize yok pasaport yok... İşte Türkiye kimliği ile gidebileceğiniz ülkeler
Türkiye'nin pasaport olmadan yani kimlik kartı ile ziyaret edebileceği ülke sayısı 5'ten 7'ye yükseldi. Belirli kriterleri sağladıktan sonra bu ülkelere yeni kimlik kartları ile pasaport olmadan seyahat yapılabiliyor. Peki listede hangi ülkeler var? İşte pasaport ve vize olmadan sadece kimliğiniz ile gidebileceğiniz ülkeler...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. 30 güne kadar vize almaya ihitiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfetmeye yeni çipli kimlik kartınızı göstererek gidebilirsiniz. Eski ve fotoğrafsız kimlikler artık KKTC girişlerinde kabul edilmemektedir.
Ukrayna
Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.
Gürcistan
Turist olarak Gürcistan’ı ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ayrıca pasaportsuz turlara katılabilir, sadece kimlik göstererek seyahat edebilirsiniz. Yalnız sadece yeni fotoğraflı ve çipli kimlik kartı sahiplerinin pasaport olmadan ülkeye giriş yapabileceğinin altını çizmekte fayda var.
Azerbaycan
Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler.