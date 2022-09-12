Listeye yeni ülkeler eklendi! Vize yok pasaport yok... İşte Türkiye kimliği ile gidebileceğiniz ülkeler

Ukrayna



Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.