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Gaziantep’te korkunç olay! Bir haftalık bebek çöpte ölü bulundu

Gaziantep’te korkunç olay! Bir haftalık bebek çöpte ölü bulundu

GAZİANTEP’te bir haftalık erkek bebek çöpte ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Korkunç olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi kırsal Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde çöp atmak isteyen vatandaşlar, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirledi.

Bebek, gece saatlerinde çöpe bırakılmış

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemede bebeğin bir haftalık olduğu ve gece saatlerinde çöpe bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Çöpe bırakılan bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çöpte mi öldü yoksa ölü mü atıldı?

Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Jandarma ekipleri, bebeği çöpe bırakan şahıs yada şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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