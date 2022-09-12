Hanife Gürdal inat yapar gibi paylaştı! Kocasıyla yarı çıplak... "Edebiniz de kalmamış"

İzdivaç programlarında kimseyi beğenmeyerek, herkese burun kıvırarak ünlenen Hanife Gürdal'ın son sosyal medya paylaşımı yine ortalığı karıştırdığı. Söyledikleri, giydikleri ve yaptıkları ile sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hanife bu kez eşini yarı çıplak paylaştı olanlar oldu.

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Farklı kanallarda katıldığı izdivaç programları ile ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dur durak bilmeden tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor. Başörtüsünü çıkardıktan sonra bambaşka bir tazı seçen Hanife bu kez eşinin yarı çıplak fotoğrafını paylaştı ve tepkilerin hedefi oldu. Birçok takipçisi Hanife'ye 'Senin hiç mi özelin yok' diye sordu.

Katıldığı televizyon programlarında karşısına çıkan hiç bir adayı beğenmeyen ve herkese burun kırın Hanife aradan yıllar geçmesine rağmen hala adından söz ettirmeyi biliyor. Şimdilerde Show TV'deki Gelin Evi programına katılan ve bu kez de evliliğimi göstermek istiyorum diyen Hanife yine yaptıkları ile ağızları açık bıraktı. Başörtüsünü çıkardıktan sonra tepki çeken fakat ruhum kapalı olacak sözleri ile dikkat çeken Hanife kısa süre sonra bikinili pozlarını paylaşmış ve kendine koyduğu sınırı aşmıştı.

Ekranlarda kendine yer bulamayan Hanife, bu kez sosyal medya hesabından kendini göstermek için farklı paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık mahrem hallerini ve evinden videolar atan, paylaşım atan Hanife bu kez eşi Kemal Ayvaz'ın yarı çıplak pozlarını paylaştı.

Ev hallerini sosyal medya hesabında paylaşan Gürdal, kocasının üstü çıplak görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Gürdal'ın bir önceki gün paylaştığı mini elbiseli pozuna ve eşinin çıplak paylaşımına sinirlenen takipçilerinden tepki geldi.

Gürdal'a yorumlarda "Kendini çıplak paylaşıyorsun, yetmiyor kocanı çıplak paylaşıyorsun. Hiç mi özelin yok senin?" şeklinde tepkiler yer aldı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimlerden olan Gürdal, geçtiğimiz günlerde gece kulübünde eğlendiği anları yine sosyal medya hesabında paylaşması da tepki çekmişti.