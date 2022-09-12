Erkeklerin asla değişmeyen ve kadınları çileden çıkaran özellikleri!

Erkeklerin genelinde bulunan bazı özellikler var ki kadınları bir yerden sonra gerçekten çileden çıkarıyor. Erkeklerde bulunan futbol aşkı, araba sevdası ya da spor yapmaya aşırı düşkünlük gibi bazı davranışları ne kadar uğraşsanız da değiştiremezsiniz. Erkeklerin bu tutkularını sizler için derledik...

Abone ol

Çoğu kadın sevdiği ve birlikte olduğu erkeğin, hoşlanmadığı bazı özelliklerini ve huylarını değiştirmeye çalışır. Kadınlar, bu yolda uzun süre bir savaş verirler. Ancak kadınların gösterdiği bütün çabalara rağmen, erkeklerin asla taviz vermediği ve değiştirmeyeceği bazı özellikleri, tutkuları bulunur. Erkeklerin asla değişmeyen özelliklerini sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Futbol sevgisi

Erkeklerin büyük bir çoğunluğu futbol düşkünü olur. Saatlerce maç izlemek, hatta maçların özetlerini de izlemek onlara büyük bir keyif verir. Kadınlar da genellikle erkeklerin bu kadar futbol düşkünü olmasından ve bu kadar maç izlemesinden rahatsız olur. Hemen hemen her kadın, birlikte olduğu erkeğin bu durumunu değiştirmeye çalışır. Ancak erkek arkadaşınızı futbol konusunda kısıtlamanız onu rahatsız edebilir ve ilişkinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Sorun yaşamak istemiyorsanız onu rahat bırakın ve dilediği gibi tüm maçları izlemesini sorun haline getirmeyin.

Araba sevdası

Erkeklerin büyük bir çoğunluğu kadınlara nazaran, arabalar konusunda daha hevesli ve meraklı olur. Her zaman yeni, güzel ve büyük bir arabanın hayalini kurarlar. Satın almayacak olsalar dahi, internetten araba ilanlarına bakar ve bundan büyük zevk alırlar. Araba sahibi olmayı, erkekliğin bir ispatı ve parçası olarak görebilirler. Kadınlar genellikle erkeklerin arabalara olan düşkünlüğüne anlam veremez ve bu durumdan rahatsız olabilir. Eğer partneriniz size "Bu arabayı artık değiştirmenin zamanı geldi" gibi cümleler söylüyor ve sizden de bir karşılık bekliyorsa, onun arabasına iltifat edin. Bu yaklaşımınız onu tıpkı küçük bir çocuk gibi sevindirir.

Arkadaş bağlılığı

Kadınlar, sosyal anlamda erkeklere nazaran daha güçlü ve aktif olur. Tek başlarına sosyalleşebilir ya da yeni insanlarla hemen kaynaşabilmekte sıkıntı çekmezler. Ancak aynı şeyleri erkekler için söyleyebilmek bazen mümkün değildir. Tabi bunu bütün erkekler için söyleyemeyiz ama erkeklerin büyük bir çoğunluğu her zaman aynı arkadaş grubuyla olmaktan hoşlanır. Senelerdir birlikte vakit geçirdiği erkek arkadaşlarından asla vazgeçemezler. Evlenseler bile aralarındaki bağ asla kopmaz ve aslında bu güzel bir şeydir. Dolayısıyla erkek arkadaşınızı bu arkadaş gruplarından ayırabilmeniz pek de mümkün değildir. Zaten siz de karışmayın, bırakın boş zamanlarını dilediği gibi geçirsin. Bir insan, arkadaş ortamı tarafından ne kadar sevilirse, bu onun için o kadar olumlu bir durumdur.