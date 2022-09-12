BIST 3.627
DOLAR 18,24
EURO 18,49
ALTIN 1.011,45
HABER /  GÜNCEL

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı! 3 gün cezaevinde kalmıştı

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı! 3 gün cezaevinde kalmıştı

'İmam Hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle tutuklanıp 3 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, 'ev hapsi' kararıyla tahliye edilmişti. Gülşen'le ilgili flaş gelişme yaşandı...

Abone ol

İmam Hatiplere yönelik çirkin ifadelerinin ardından tutuklanarak 3 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Ev adresini Bodrum'a alıp Bodrum'daki evinde ev hapsine giren Gülşen'le ilgili yargıdan yeni karar çıktı. Gülşen'in ev hapsi kararı da kaldırıldı...

Evinde gözaltına alınmıştı

Gülşen için 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.

3 gün cezaevinde kaldı

Yapılan itiraz üzerine mahkeme, 'dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması' gerekçeleriyle 29 Ağustos'ta Gülşen'in tahliyesine karar vermişti.

Ev hapsi kalktı, imza karakolda atacak

Gülşen hakkında konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulanmıştı. Karara yönelik yapılan itirazlar da reddedilmişti.Üst mahkeme ise ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Ev hapsi yerine yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

İlgili Haberler
Şarkıcı Gülşen ev hapsi cezası için ikametgah adresini değiştirmiş! Aralarında vakıf ve dernekler de var! Gülşen için hazırlanan iddianamede müşteki sayısı 702 oldu! 3 yıl hapsi istenmişti, Gülşen'in mahkeme tarihi belli oldu! Hüseyin Çevik'ten Gülşen'e: K...nı niye sergiliyorsun? Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi: Hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden çıkış anı anbean görüntülendi
Foto Galeri Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden çıkış anı anbean görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kız kardeşine verdiği 10 bin TL'yi geri isteyen ambulans şoförü öldüresiye dayak yedi
Kız kardeşine verdiği 10 bin TL'yi geri isteyen ambulans şoförü öldüresiye dayak yedi
Çabuk kilo verenlerin sırrı ortaya çıktı! Yağları eritmekte birebir!
Çabuk kilo verenlerin sırrı ortaya çıktı! Yağları eritmekte birebir!
Yunanistan'ın Batı Trakya Türkleri planı İskeçe Müftüsü ifşa etti
Yunanistan'ın Batı Trakya Türkleri planı İskeçe Müftüsü ifşa etti
'Düşük faizli kredi' şoku! Evden çıkamayan avukat binlerce lira borçlandı
'Düşük faizli kredi' şoku! Evden çıkamayan avukat binlerce lira borçlandı
BİM'den müşterilerine kirli tuzak! Tarihi geçmiş sütleri indirimli satıyor müşteri yakaladı
BİM'den müşterilerine kirli tuzak! Tarihi geçmiş sütleri indirimli satıyor müşteri yakaladı
Hanife Gürdal inat yapar gibi paylaştı! Kocasıyla yarı çıplak... "Edebiniz de kalmamış"
Hanife Gürdal inat yapar gibi paylaştı! Kocasıyla yarı çıplak... "Edebiniz de kalmamış"
Hablemitoğlu'nun suikast emrini veren Levent Göktaş Bulgaristan'dan 'sığınma' istedi! Öldürülmekten korkuyor
Hablemitoğlu'nun suikast emrini veren Levent Göktaş Bulgaristan'dan 'sığınma' istedi! Öldürülmekten korkuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: Köksüz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: Köksüz...
12 Eylül idamlarının şahidi anlattı! 42 yıldır unutamıyor: Onları bir gecede astık
12 Eylül idamlarının şahidi anlattı! 42 yıldır unutamıyor: Onları bir gecede astık
Yumurtayı sakın bunlarla birlikte yemeyin! Damarlarınızı mahvedebilir...
Yumurtayı sakın bunlarla birlikte yemeyin! Damarlarınızı mahvedebilir...