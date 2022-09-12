Çabuk kilo verenlerin sırrı ortaya çıktı! Yağları eritmekte birebir!

İçerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı birçok faydası bulunan kayısı çayı, başta kilo vermek isteyenler olmak üzere pek çok kişi tarafından tüketiliyor. İşte kayısı çayının saymakla bitmeyen faydaları...

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Kilo vermek isteyenler türlü türlü besin takviyeleri ile yağlarından ve fazla kilolarından kurtulmak istiyor. Kilo vermenin yolu ise metabolizmayı hızlandırmaktan geçiyor. Metabolizmayı hızlandırıp kilolarınızdan kurtulmanızı sağlayan birçok besin bulunuyor. Bunlardan birisi ise kayısı çayı olarak biliniyor. Kayısı çayı, sadece kilo vermenize etkili olmuyor, aynı zamanda vücuda sağladığı birçok faydası ile de sizi sağlıklı bir hayata kavuşturuyor.

Bu faydalarının yanında kabızlığı önlemesi, göz sağlığını koruması, kemik sağlığı ve gelişimine olumlu etkisi, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlaması gibi birçok faydası bulunuyor. Kayısı çayını faydalarından ziyade daha çok kilo vermek isteyenler kullanıyor...

İşte kayısı çayının faydaları...

Kabızlığı önler

İçeriğindeki yüksek miktarda lif ile tüketildiği zaman bağırsak hareketliliğinin artmasına fayda sağlayan kayısı çayı, bağırsak tembelliğinden dolayı oluşan kabızlığın önlenmesine ve tedavi edilmesine destek olur.

Kemik sağlığı ve gelişimi

İçindeki kalsiyum, fosfor, manganez, demir ve bakır mineraller sayesinde kemik sağlığının iyileşmesi ve gelişmesinde etkili olarak kemiklerin her türlü hasara karşı korunmasını ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkacak olan osteoporoz durumuna karşı koruma sağlar.

Gözleri korur

A, C ve E vitaminleri ve bakır, çinko mineralleri sayesinde göz sağlığına da önemli ölçüde etki yaparak gözlerinizde yaşananilecek olan hastalıklara karşı korur ve katarakt gibi göz kaybına sebep olacak durumların engellenmesini sağlar.

Kalp hastalıklarına karşı koruma

İçeriğinde bol miktarda bulunan lif sayesinde kolesterol seviyelerinin dengede olmasına imkan sağlayan kayısı çayı, kalp ve damar sağlığının da düzenli bir şekilde işlemesine destek olarak kalp hastalıklarına karşı korur.

Cildin korur, kırışıklıkları azaltır

İçeisindeki antioksidandan dolayı cildin korunmasına ve canlanmasına iyi gelecek olan kayısı çayı düzenli bir şekilde tüketildiği taktirde cildin almış olduğu hasarların kısa bir müddet içinde iyileşmesine, yaşa bağlı olarak görülen kırışıklık ve lekelenmelerin de azalmasında etlili olur.

Kilo vermede etkili

Sindirim ve boşaltım sistemini olumlu anlamda etkilemesinden dolayı tüketildiği taktirde kilo vermeye destek olan kayısı çayı, metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışması ile yağların erimesine fayda sağlar.

Yüksek ateşi düşürür

Vitamin, mineral yoğunluğundan dolayı rahatsızlıklar ile beraber ortaya çıkan ateşe karşı etkili olan kayısı çayı, yüksek ateşin kısa bir müddet içinde düşmesine sebep olur.