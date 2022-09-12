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Edirne'de 44 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Edirne'de 44 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti

EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı kadın ezilerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'nde seyir halinde olan şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan A.A. idaresindeki 22 M 0055 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Filiz Tığlı'ya çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kadının cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüsün sürücüsü ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Minibüs sürücüsü A.A. ifadesinde çarptığı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.

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