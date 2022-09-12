Kastamonu'da evi boyayan işçi eşinin çamaşırlarına dokunununca öldürüldü

KASTAMONU’da bir şahıs, evini boyayan işçilere, bahçeye düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı tüfekle ateş etti. 1 işçiyi öldürüp diğerini yaralayan şahıs, tutuklandı.

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Olay, dün Cide'ye bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı.

Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Serhat O.’yu gözaltına aldı. Serhat O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Cinayetin sebebi belli oldu

Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.’nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün (47) ile Hamit Oran (33)’ın üst kattan bahçeye düşen eşinin çamaşırlarını alarak kenara bırakmalarına sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.